"Привіт з України": ринки Севастополя забиті краденими продуктами з Херсона

Ринки Севастополя забиті краденими продуктами з Херсона / ua.krymr.com

У тимчасово окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди з Херсона. Окупанти також привозять в місто продукти українських торгових марок.

Так, на прилавках з'явився молодий картопля і огірки за ціною 50-60 рублів за кілограм. З початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати "Херсонську" полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм, пише "Крим.Реалії".

На цінниках продуктів, нібито привезених з материкової України, продавці пишуть "смак дитинства", "найкраще", "привіт з України".

Крім сільгосппродуктів в кіосках і торгових центрах Севастополя з'явилася Українська Парфумерія та засоби гігієни – шампуні, креми, масла.

ua.krymr.com

ua.krymr.com

ua.krymr.com

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, ціна цих косметичних засобів підскочила на 50-70%.

Раніше генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що при звільненні Херсона від окупантів можуть виникнути складності.

Нагадаємо, раніше у звіті Американського Інституту вивчення війни повідомлялося про те, що окупаційні війська Росії, швидше за все, ведуть підготовку до наступу на півдні України.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Читайте також: