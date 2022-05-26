"Швидше, ніж можна уявити": у Зеленського розповів, коли із Херсона виб'ють окупантів

Коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів / Корреспондент, ОПУ

Український Херсон, який перебуває в окупації, стане вільним, однак для цього потрібен час. Натомість питання вивільнення нашої землі не буде розтягуватись на рік. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що нині наші війська працюють над тим, щоб стримати путінські війська на сході країни. Саме у тому напрямку РФ кидає у бій все можливе.

"Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", - зазначив Михайло Подоляк.

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Що відомо про контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

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Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань озброєнь. Слід прибрати перевагу окупантів у озброєннях. Сили оборони України в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони.

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