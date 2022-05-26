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Женуть на мінні поля, а тих, хто вижив - розстрілюють: окупанти влаштували сафарі на людей на Херсонщині

26 травня 2022, 18:51

Окупанти знищили колону з біженцями з Херсона. У живих залишилися тільки дві жінки з дітьми.

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Окупанти влаштували сафарі на людей на Херсонщині / скрнішот

Окупанти в Херсонській області пропускають людей, але направляють на мінні поля, а тих, які прорвалися через пастки розстрілюють з мінометів і кулеметів.

На межі Миколаївської та Херсонської вже утворилося кладовище автомобілів і людей просто неба серед поля. Цією дорогою окупанти пускають автомобілі з біженцями, щоб їх через деякий час розстріляти, пише "ТСН".

Колону з біженцями з Херсона окупанти знищили ще місяць тому, але наблизитися до автомобілів українські воїни змогли тільки зараз, коли вибили окупантів з посадки.

"Люди довго лежали, хотів забрати їх, але не могли цього зробити, тому що противник не давав", - пояснюють бійці.

Вціліли з цієї колони тільки дві жінки з дітьми

"У мене великий страх, я дзвонила Тані, що нам точно потрібно залишати, домовилися, що разом будемо виїжджати", – розповідає одна з них.

Два десятки автомобілів минаючи блокпости поїхали не основним шляхом, бо там затори по кілька сотень машин.

"Ми під'їхали, вони сказали, що ви сюди не проїдете, тут заміновано, там дорога, туди їдуть люди і ви їдьте – половина машин повернулася, не поїхала", – згадують жінки.

Рашисти направили на мінне поле

У салоні їхали батьки Тані і вона ззаду з дітьми. Проскочили пів дороги, поки їх не почали обстрілювати з мінометів і кулеметів, а далі підрив. Вибух на міни бачила подруга, яка в автомобілі була в голові колони.

"Коли повернулася вліво, почула звук, воронки піднімаються, до землі притиснула дітей, думала захищу і коли повернулася назад, почула дуже потужний вибух, ми проскочили в селище і повідомили, що люди", — розповідає Тетяна.

читайте такожЗруйнували могили і розстріляли прапори: окупанти осквернили Алею Героїв українських військовихКоли після вибуху жінка прийшла до тями, вона лежала з дітьми на землі, її батьків розкидало. Підняла сина на спину і з донькою поповзли в село, а там їх врятували наші бійці.

Раніше генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що при звільненні Херсона від окупантів можуть виникнути складності.

Нагадаємо, раніше у звіті Американського Інституту вивчення війни повідомлялося про те, що окупаційні війська Росії, швидше за все, ведуть підготовку до наступу на півдні України.

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