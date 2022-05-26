Херсон йде під воду: окупованому регіону загрожує біда

Херсон / wikipedia.org

В Херсоні назріває величезна біда. Території можуть бути затоплені через те, що окупанти не дозволяють відремонтувати гідроагрегати Каховської ГЕС.

Як розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, від цього вже постраждали кілька населених пунктів області.

Він зазначив, що через пошкодження Каховської ГЕС під загрозою затоплення знаходяться навколишні села і окуповане місто Херсон.

"Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. В даний час на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають можливості відремонтувати", - повідомив Громов.

При цьому він додав, що частково було затоплено місто Нова Каховка - постраждали місцева набережна і парк.

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Війна в Україні

Нагадаємо, в середу, 25 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Росія готує так звані "референдуми" на тимчасово захоплених територіях Півдня України і рухається за сценарієм 2014 року на Донбасі. так як місцеве населення не підтримує такі "ідеї", Москва вже почала роботу з підтасовування "результатів голосування" з метою створення "народних республік". У МЗС України відповіли, що "референдуми" на півдні України стануть провалом.

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