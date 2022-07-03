УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Одні руїни: українські військові показали випалене село після приходу окупантів

3 липня 2022, 21:40

Масштаби руйнувань у селі вражають навіть досвідчених воїнів.

війна в Україні
Війна в Україні / facebook.com/vladimir.yanovich

Воєнний ВСУ з Кривого Рогу опублікував відео, на якому показано, на що російські окупанти перетворили село Заградівку на околиці Херсонської області.

На Facebook Володимир Янович показав невеличке село. Там суцільні руїни, і практично вимерло. Будинки розбомблені і обстріляні загарбниками, земля випалена, кругом руйнування і сліди від снарядів.

Заградівка була під окупацією в березні два тижні, і навіть після того, як українські захисники вигнали звідси окупантів, населений пункт продовжує страждати через постійні ворожі обстріли.

На дорозі при в'їзді в село лежать трупи корів, яких вбило осколками. У Заградівці навколо видно залишки боєприпасів, снарядів, сліди "прильотів".

Немає жодної вцілілої будівлі. У дворах лежать кинуті дитячі іграшки. Міст біля села також зруйнований.

false

Масштаби руйнувань у селі вражають навіть досвідчених воїнів. Вони зазначають, що все це буде відновлено після перемоги у війні, коли "русский мир" разом з окупантами повністю виженуть з нашої землі.

"Хто з мечем прийде на нашу землю, від меча і загине!",- підписав військовий кадри.

false

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

Дивіться онлайн новини Донбас

Читайте також:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:54

"Стовідсоткові санкції": Зеленський зажадав жорстко притиснути оточення Путіна

22:30

Прикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і як не потрапити в бідуВідео

22:23

"Брали голими руками": експерт пояснив, чому Енергодар окупанти РФ взяли без боюВідео

21:58

"Все повернемо": у ЗСУ назвали головну причину відведення військ з ЛисичанськаВідео

21:40

Одні руїни: українські військові показали випалене село після приходу окупантівВідео

Реклама
21:24

Аеродром окупантів стерли в порошок: деталі удару по позиціях РФ під МелітополемВідео

21:01

Путіна чекає "гарячий" прийом на саміті G20Відео

20:53

У Зеленського жорстко прокоментували пропозицію Кремля щодо переговорів України з РФВідео

20:33

Зеленський різко відповів на слова Лукашенка про "братню Росію"Відео

20:30

Війська РФ можуть захопити всю Луганську область – ЗеленськийВідео

20:29

Перерізано канал перекидання зброї РФ: під Мелітополем підірвали залізничний містВідео

20:10

Прикмети на 5 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:06

Армія України після важких боїв ухвалила рішення вийти з Лисичанська – ГенштабВідео

20:01

Скільки Україна витрачає на місяць на ЗСУ: названо колосальні сумиВідео

19:56

Окупанти форсували Сіверський Донець і захопили селище на Лисичанському напрямку

19:39

"Карма" і "божий промисел": в ОП потролили скарги РФ на "хлопки" в прикордонних містахВідео

19:00

Армія України контрнаступає на Херсон: війська РФ скупчилися в центрі міста і готуються до оборониВідео

18:59

ЗСУ відбили штурм РФ під Бахмутом: ворог відступив з великими втратами

18:34

Захопили трофей під час штурму: бійці ЗСУ віджали в окупантів новітню БМПВідео

18:27

Лукашенко може влаштувати Путіну неприємний сюрпризПоглядВідео

Реклама
18:23

Роль Білорусі у війні "давно визначена": Лукашенко знову заговорив про "братню Росію"Відео

18:20

Івана Купала 2022: ворожіння на любов, віщий сон і гроші

18:03

ЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію у Росії – АрестовичВідео

18:01

Гороскоп на сьогодні 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

17:57

РФ вбила 6 осіб, у тому числі дитину: деталі ракетного удару по Слов'янськуВідео

17:48

В Україні дозволять виїжджати за кордон ще кільком категоріям чоловіківВідео

17:27

"РФ знищує українців на своїй території": деталі загибелі сім'ї з-під ХарковаВідео

16:59

П'яні командири РФ відкрили вогонь по своїх: окупанти розповіли про свавілляВідео

16:56

Якщо буде "Мінськ" або "Мюнхен", Путін знову рушить свої війська на Україну – МЗС БританіїВідео

16:29

Україні світить пів трильйона євро на відновлення: в ЄС готують амбітний планВідео

16:06

"Жалюгідне видовище": співачка Волочкова зганьбилася, виступаючи в російському селі

16:04

Ядерні погрози Путіна: чи перетвориться третя світова війна на першу ядернуПогляд

15:58

Шольц анонсував гарантії безпеки для України та назвав головну умовуВідео

15:58

"Україна повинна погодитися на умови Путіна": у Кремлі запропонували Києву сісти за стіл переговорівВідео

15:57

"Накричали і відправили назад": відому ведучу не пустили назад в УкраїнуВідео

15:45

Битву за Донбас не закінчено, Україна накопичить важку зброю і звільнить свої землі - МіноборониВідео

15:40

Прикмети на 4 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:38

"Грає роль приниженого": дослідник пропаганди пояснив відхилення Путіна

15:29

Багато вбитих і поранених: РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем з РСЗВВідео

15:27

Відцвіли півонії - що робити далі: поради садівникамВідео

Реклама
15:20

Найсмачніші мариновані помідори: неймовірно швидкий рецептВідео

15:17

У Росії не чекають: Галкін Покинув Ізраїль слідом за Аллою ПугачовоюВідео

14:54

"Путіна підтискає час": експерт назвав терміни закінчення війни в УкраїніВідео

14:51

Лисичанськ не впав, армія РФ не взяла місто під повний контроль - радник глави МіноборониФотоВідео

14:42

Україну атакують холодні зливи і налетить шторм: синоптики назвали датиВідео

14:31

"Глибоке замороження" війни можливе після захоплення РФ Донбасу - британський генералВідео

14:25

У Росії відмовляються лагодити техніку: війська окупантів пропивають запчастини та агрегати - ГУРВідео

14:24

Шойгу відзвітував Путіну про повну окупацію Луганської областіФотоВідео

14:03

"Привласнити наш борщ не можна": Клопотенко відповів на "хотілки" ЗахаровоїВідео

13:33

Сирійську тактику готуються застосовувати в Україні: генерал розповів про "обезбашених командувачів" РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти