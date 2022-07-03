Одні руїни: українські військові показали випалене село після приходу окупантів

Війна в Україні / facebook.com/vladimir.yanovich

Воєнний ВСУ з Кривого Рогу опублікував відео, на якому показано, на що російські окупанти перетворили село Заградівку на околиці Херсонської області.

На Facebook Володимир Янович показав невеличке село. Там суцільні руїни, і практично вимерло. Будинки розбомблені і обстріляні загарбниками, земля випалена, кругом руйнування і сліди від снарядів.

Заградівка була під окупацією в березні два тижні, і навіть після того, як українські захисники вигнали звідси окупантів, населений пункт продовжує страждати через постійні ворожі обстріли.

На дорозі при в'їзді в село лежать трупи корів, яких вбило осколками. У Заградівці навколо видно залишки боєприпасів, снарядів, сліди "прильотів".

Немає жодної вцілілої будівлі. У дворах лежать кинуті дитячі іграшки. Міст біля села також зруйнований.

Масштаби руйнувань у селі вражають навіть досвідчених воїнів. Вони зазначають, що все це буде відновлено після перемоги у війні, коли "русский мир" разом з окупантами повністю виженуть з нашої землі.

"Хто з мечем прийде на нашу землю, від меча і загине!",- підписав військовий кадри.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

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