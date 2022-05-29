Контролюватимуть руїни: захоплення Сєвєродонецька виснажить армію РФ і не дасть їм вигоди – ISW

Захоплення Сєвєродонецька виснажить армію РФ і не дасть їм вигоди – ISW/ Reuters

Захоплення міста Сєвєродонецьк на Луганщині не дасть для РФ ніякої суттєвої переваги. Росія намагається отримати контроль над усією областю у її адмінмежах, тому кидає усі сили на штурм міста. Та навіть якщо їй вдасться це зробити, на захоплення Сєвєродонецька армія РФ віддасть занадто багато сил, і ЗСУ зможуть піти у контрнаступ.

Взяття під контроль цього міста може принести російським окупантам тактичний успіх, вони оголосять, що взяли область у її адмінмежах, проте істотно на хід війни не вплине. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на те, що Путін змусив свої війська платити занадто велику ціну, штурмуючи Сєвєродонецьк. Ця ціна, яка буде заплачена за можливе взяття міста, не співвідноситься реальною оперативною або стратегічною вигодою.

Коли битва за місто закінчиться, незалежно від того, хто ним володітиме, російський наступ досягне кульмінації, зазначають аналітики. Це дасть шанс Збройним силам України піти у контрнаступ.

Російські війська зараз практично повністю руйнують місто, тому, якщо їм все таки вдасться його захопити, то вони контролюватимуть руїни.

Також аналітики зазначають, що захоплення Сєвєродонецька може відкрити для РФ логістичну лінію постачання для підтримки операцій на заході. Та при цьому російські загарбники уже втратили вигідніші шляхи під Ізюмом – частково якраз через, що сконцентрувалися на штурмі Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей. Тривають бойові дії на кількох локаціях.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові у вуличних боях за Маріуполь Донецької області ліквідували приблизно 6 000 російських окупантів.

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