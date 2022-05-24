Знищують все навколо: Севєродонецьк перетворюється на руїни, ситуація погіршується

Ситуація на Луганщині погіршується-Гайдай / facebook.com/odalug

Рашисти значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари, йдеться в заяві голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти - це важко описати словами. Орки вбивають наші міста, знищують все навколо. Сєвєродонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами", - розповів Гайдай.

При цьому він підкреслив, що траса Лисичанськ-Бахмут, по якій здійснюється евакуація повністю прострілюється. Там вже працюють ворожі ДРГ.

"Росія стягнула до області шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові вертольоти й важку зброю", - додав глава Луганської ОВА.

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Ситуація на Донбасі погіршується

Раніше повідомлялося, що на Донбасі російські загарбники намагаються масово наступати на різних напрямках. Зокрема, росіяни хочуть прорвати оборону Захисників України і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що війна в Україні переходить в затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас. Бойові дії в нашій державі можуть затягнутися на місяці, заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко.

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