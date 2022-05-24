УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Знищують все навколо: Севєродонецьк перетворюється на руїни, ситуація погіршується

24 травня 2022, 21:58

Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти - це важко описати словами, заявив голова ОДА Сергій Гайдай.

false
Ситуація на Луганщині погіршується-Гайдай / facebook.com/odalug

Рашисти значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари, йдеться в заяві голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти - це важко описати словами. Орки вбивають наші міста, знищують все навколо. Сєвєродонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами", - розповів Гайдай.

При цьому він підкреслив, що траса Лисичанськ-Бахмут, по якій здійснюється евакуація повністю прострілюється. Там вже працюють ворожі ДРГ.

"Росія стягнула до області шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові вертольоти й важку зброю", - додав глава Луганської ОВА.

Новини Донбасу онлайн

Ситуація на Донбасі погіршується

Раніше повідомлялося, що на Донбасі російські загарбники намагаються масово наступати на різних напрямках. Зокрема, росіяни хочуть прорвати оборону Захисників України і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що війна в Україні переходить в затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас. Бойові дії в нашій державі можуть затягнутися на місяці, заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко.

Читайте також:

обстріли новини Луганська військова агресія РФ Сергій Гайдай
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:23

"Краще б не приїжджав!": Тоня Матвієнко зустрілася з коханим у Німеччині і прокоментувала розлучення

23:20

У Росії розганяють фейк щодо причетності України до створення віспи мавп

23:14

Учасника " Що? Де? Коли?"заарештували за "реабілітацію нацизму"

22:50

Лідер Kalush Orchestr зізнався, чи знали організатори Євробачення заздалегідь про МаріупольВідео

22:40

Андрій Хливнюк поїхав на схід України, де ведуться найзапекліші бої

Реклама
22:22

Звірства на Київщині: чи розбирали рашисти пральні машини на деталі для танків

22:00

Скільки ракет залишилося у Росії: військовий експерт дав відповідьВідео

21:58

Знищують все навколо: Севєродонецьк перетворюється на руїни, ситуація погіршується

21:44

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:39

РФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів – МіноборониВідео

21:30

Рашисти пробують відновити наступ - Генштаб

21:18

У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФВідео

21:10

Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни: "Ми всі травмовані на все життя"

20:50

У всіх населених пунктах Київщини завершені роботи з розподілу газу – Тимошенко

20:28

Потужні грози і сильна злива: в Україну увірветься різке похолоданняВідео

20:27

Експерт пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні або країнам НАТО

20:16

Хочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – ГенштабВідео

20:13

Моментальна удача і великий прибуток: ці 4 знахідки принесуть неймовірний успіхВідео

20:10

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:09

"Патрушев грає вирішальну роль в плані Путіна": російський опозиціонер розкрив задум КремляВідео

Реклама
19:49

В Угорщині запроваджують надзвичайний стан: у чому причина

19:46

"Якщо на Максима заведуть справу, то вже не зупинюся": Пугачова відреагувала на цькування чоловіка

19:37

Голлівудський актор українського походження зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні

19:31

Як Порошенко став інструментом війни Путіна проти ЗеленськогоПогляд

19:30

Сталося те, чого Путін боявся найбільше: Столтенберг назвав найбільший прорахунок президента РФВідео

19:25

Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп: "чіпляються за неї, щоб відволіктися від війни"

19:14

Замороження резервів і репарації: експерт пояснив, як РФ змусять заплатити за війну в УкраїніВідео

19:12

Кремлівські посадовці не знали про плани Путіна розпочати війну до 24 лютого

19:09

Пили воду з батарей: український актор розповів, як його сім'я виживала під час окупації

19:09

Надзвичайне везіння, подорожі і щастя в любові: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в червні

19:06

"Нам не потрібно 15 років для вступу в ЄС": Шмигаль назвав мету України на найближчі рокиВідео

18:41

Після повернення територій, втрачених з 24 лютого: Зеленський назвав умову переговорів з ПутінимВідео

18:21

Бандері на перевиховання: Суд виніс молодому колаборанту незвичний вирок

18:21

Маму Андрія Шевченка не впустили до БританіїВідео

18:09

Насувається важкий місяць битви за Донбас: в МВС назвали терміни, скільки може тривати війнаВідео

18:03

Підсумок трьох місяців війни в Україні: попереду у Росії або пряма поразка, або ганьба відступуПогляд

17:45

Українському матросу віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млн

17:30

СБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з МотижинаВідео

17:25

Позитив прокоментував роман з колишньою партнеркою по Танцях з зірками Юлією Сахневич

17:19

Найнебезпечніші дні червня 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду

Реклама
17:06

"Танці на кістках": Козловський потрапив у дикий скандалВідео

17:03

На Заході не доб'ються капітуляції України перед Путіним: Росія повинна відповісти за все - ДудаВідео

17:02

"Дімон, 29 тисяч солдатів РФ на українських землях гниють": Гордон привів до тями МедведєваВідео

16:39

Шойгу заявив, що РФ "свідомо сповільнює наступ" в Україні, і пояснив причинуВідео

16:39

РФ закриває рот матерям загиблих солдатів: синів "продають" за 5 млн рублівВідео

16:28

В Україні порізали субсидії та пільги на оплату комуналки: на скільки саме

16:26

Рєзніков розповів, які приємні сюрпризи чекають ЗСУ в поставках зброї після "Рамштайна-2"Відео

16:22

"Що за замети між ніг?": Волочкова шокувала шпагатом у міні-шортах

16:04

Популярна модель Ешлі Грем мало не померла від кровотечі під час домашніх пологів

16:01

Розвал Росії: у Раді розкрили сценарій розпаду РФ на кілька державВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти