"Один дизайнер": антивакцинатори України та Молдови вийшли на протести з однаковими плакатами

Єдина відмінність – мова, якою вони написані.
В Україні 3 листопада противники вакцинації виходили на протести. Такі ж мітинги відбувалися в сусідній Молдові. Люди помітили, що демонстранти використовували плакати з практично ідентичним дизайном.
На це на своїй сторінці в фейсбуці звернула увагу голова комітету Американської торгової палати Тетяна Попова. На оприлюднених нею фото видно, що різниця між плакатами полягала лише у мовах, використаних у їхньому тексті.
"Як несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові, мабуть, той самий. Хто б це міг бути?" – написала Попова, коментуючи цей "збіг".
У коментарях під дописом Попової користувачі вказали, що аналогічні плакати використовувалися і на протестах антивакцинаторів у Казахстані.
Нагадаємо, що днями Україною прокотилась хвиля мітингів проти вакцинації. Так звані антиваксери пікетувати під Верховною Радою і перекривали дорогу. Страйкували також у Запоріжжі, де поліція виявила порушення норм карантинних обмежень та затримала п'ятьох учасників акції.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав дійство насмішкою над лікарями та рідних померлих від COVID-19. Він наголосив, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.
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