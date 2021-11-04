"Один дизайнер": антивакцинатори України та Молдови вийшли на протести з однаковими плакатами

Мітинг антивакцинаторів у Києві / УНІАН

В Україні 3 листопада противники вакцинації виходили на протести. Такі ж мітинги відбувалися в сусідній Молдові. Люди помітили, що демонстранти використовували плакати з практично ідентичним дизайном.

На це на своїй сторінці в фейсбуці звернула увагу голова комітету Американської торгової палати Тетяна Попова. На оприлюднених нею фото видно, що різниця між плакатами полягала лише у мовах, використаних у їхньому тексті.

"Як несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові, мабуть, той самий. Хто б це міг бути?" – написала Попова, коментуючи цей "збіг".

У коментарях під дописом Попової користувачі вказали, що аналогічні плакати використовувалися і на протестах антивакцинаторів у Казахстані.

Антивакцинатори в Україні / фейсбук Тетяни Попової

Антивакцинатори в Молдові / фейсбук Тетяни Попової

Нагадаємо, що днями Україною прокотилась хвиля мітингів проти вакцинації. Так звані антиваксери пікетувати під Верховною Радою і перекривали дорогу. Страйкували також у Запоріжжі, де поліція виявила порушення норм карантинних обмежень та затримала п'ятьох учасників акції.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав дійство насмішкою над лікарями та рідних померлих від COVID-19. Він наголосив, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.

Україну накриває третя хвиля ковіда: