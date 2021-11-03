Ляшко назвав акцію "антивакцинаторів" насмішкою над медиками і родичами померлих від COVID-19

Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що українцям не слід прислухатися до порад "антивакцинаторів", а користуватися перевіреною інформацією від МОЗ та ЦОЗ про щепленнях проти коронавірусу.

Глава МОЗ також прокоментував акцію противників вакцинації, яка проходить в центрі Києва.

Він назвав її "насмішкою над медиками і родичами померлих".

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися, це, на мій погляд, - насмішка над нашими медиками і над сім'ями, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. Повірте, в реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють", - підкреслив Ляшко.

Акція проти щеплень від коронавірусу

Нагадаємо, сьогодні вранці в центрі Києва "антивакцинатори" зібралися на мітинг проти щеплень від коронавірусу. Учасники акції намагалися "пікетувати" супермаркет і перекривати дорогу і пішохідні підземні переходи.

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Також вони перекривали дорогу біля вулиці Лобановського. На мітингу також були помічені ексдепутат Верховної Ради Надія Савченко з сестрою Вірою, яких нещодавно спіймали в аеропорту "Бориспіль" з підробленим ковід-сертифікатом.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Тим часом МОЗ відзвітувало, що за весь період кампанії з вакцинації в Україні зробили понад 18 мільйонів щеплень.

З початку кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 7 596 587 осіб (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). В цілому проведено 18 279 337 щеплень.

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