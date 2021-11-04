Потрібно зробити три кроки: лікар розповів, як зупинити спалах COVID-19 в Україні

Як зупинити спалах коронавірусу / УНІАН

В Україні щодня заражаються коронавірусом 100 тисяч осіб, а статистика МОЗ не відображає реальних масштабів епідемії. Про це заявив радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Я лікар, який спостерігає за пандемією вже довгий час. Розумію, що досвіду ніхто в Україні не має в боротьбі з новим мутуючим вірусом, який створює нам постійні квести", – написав медик у своєму телеграм-каналі.

Лікар дав поради, як зменшити зростання зараження коронавірусом серед українців.

Серед обов'язкових заходів:

Зробити жорсткі обмеження для всіх, і вакцинованих і не вакцинованих, на 2 тижні мінімум, щоб збити ріст нових випадків, бо зараз хворіє щодня неофіційно понад 100 000 українців. Вакцинацію зробити з величезною соціальною дистанцією. Збільшити тестування швидкими тестами. Іншого шляху ми не бачимо…", – порадив Тарас Жиравецький.

Зазначимо, що протягом минулої доби, 3 листопада, по Україні зафіксували 27 377 хворих COVID-19. Це найбільше з початку пандемії. Серед них 1 787 дітей та 426 медпрацівників. Загальна кількість випадків перевищила 3 мільйони.

На думку професора-епідеміолога Наталії Виноград, в Україні потрібно оголосити загальнонаціональний локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", що використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за мутуючим вірусом, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.