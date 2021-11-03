Епідеміолог назвала терміни піку коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні / facebook.com/moz.ukr

Пік коронавірусу в Україні очікується в середині цього місяця, заявила епідеміолог Катерина Сояк.

"Може бути, це будуть 20-ті числа, але це абсолютно не суттєво для нас, для прийняття рішень. У будь-якому випадку це буде десь цього місяця. Ми дійсно не досягли піку - це бачимо, тому що кожен день зростає захворюваність на коронавірус - відповідно стабілізації поки що немає", - говорить медик.

За її словами, хвилю коронавірусу можна перемогти тільки карантинними обмеженнями.

"З приводу вакцинації - так, темпи наростають. Це ми всі бачимо, пункти вакцинації переповнені, але з іншого боку важливо розуміти, що цю хвилю ми все одно не пройдемо за допомогою вакцинації. Це добре, що ми вакцинируемся..., але в цілому ми цю хвилю зможемо перемогти тільки карантинними обмежувальними заходами", - сказала вона.

Також Сояк розповіла про ситуації в чергах вакцинацій.

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"Хотілося б, щоб це було по запису, щоб уникнути черг, але я так розумію, що це не виходить на сьогоднішній день. Тут в принципі є великий відсоток і того, що ми можемо самі зробити, коли стоїмо в цій черзі. Ми можемо тримати дистанцію, не підходити так близько, не спілкуватися без маски і т.д. тому від людини індивідуально в т. ч. багато що залежить. Але поки дійсно не вдається уникнути черг, всі приходять без запису... Ну, вона і не працює, цей запис " - додала фахівець.

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Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров'я України розповіли про гучну ситуації з киснем для хворих на коронавірус. Влада запевнила, що кисню цілком достатньо.

Також раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив про глобальне зростання заражень коронавірусом і смертей від нього. Подібну констатацію він зробив вперше за два місяці. При цьому додав, що тільки вакцинація не зможе здолати пандемію.

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