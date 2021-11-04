Пік COVID-19 в найближчі 2-3 тижні і спад захворюваності: в МОЗ зробили прогноз

У МОЗ після піку очікують спад захворюваності COVID-19 в Україні до середини грудня / Getty

Пік нинішньої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні може відбутися протягом 2-3 тижнів. Після цього очікується поступовий спад рівня захворюваності до середини грудня. Прогнозується поліпшення ситуації в першому кварталі наступного року. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що пікове навантаження на медичну систему очікується за 2-3 тижні. Після цього ситуація повинна покращитися до середини грудня, включаючи перший квартал 2022 року.читайте такожУ МОЗ розповіли, коли очікувати на спад пандемії коронавірусу

"За нашими прогнозами, ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я (будуть) протягом найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спадом до середини грудня 2021 року, у тому числі (очікується) поліпшення ситуації в першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози", - підкреслив Ігор Кузін.

Нагадаємо, раніше епідеміологиня Катерина Сояк заявила, що пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується до середини листопада. Рівень захворюваності продовжує зростати. Ситуація не стабілізується.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними МОЗ на ранок, 4 листопада, за минулі 24 години в Україні зафіксовано 27 377 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний показник з моменту початку епідемії в країні. Госпіталізовано 5 472 людини. Одужали 12 464 осіб. Загинули 699 людей.

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У червоній зоні карантину знаходяться 15 областей і місто Київ. У помаранчевій зоні - 6 регіонів. У жовтій зоні три області: Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська області.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що три регіони – Волинська, Харківська та Тернопільська області – також незабаром можуть опинитися в червоній зоні.

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