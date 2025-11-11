Росіяни атакували шість населених пунктів Харківщини: є руйнування, постраждали люди

Унасліджок атаки пошкоджено храм, адмінбудівлі, постраждали троє людей - зокрема підліток.

Росіяни масовано атакували Харківщину / Колаж: Главред, фото: поліція, Харківська обласна прокуратура

Коротко про головне:

Росіяни масовано атакували Харківщину різними видами озброєння

Постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець

Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури

Минулої доби, 10 листопада, росіяни атакували шість населених пунктів Харківської області, постраждали двоє чоловіків та 16-річний хлопець.

Армія РФ атакувала Харківщину ракетою, трьома БПЛА типу "Герань-2", FPV-дроном і трьома безпілотниками, тип яких встановлюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в села Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Богодухові пошкоджені дві адміністративні будівлі, торговельний кіоск, автомобіль, кав’ярня, приміщення банку та храм;

У селі Гути Богодухівського району - гараж;

У селі Заміст Куп’янського району пошкоджені приватний будинок, гараж та автомобіль;

У селі Борова Ізюмського району - магазин;

У селі Рубіжне Чугуївського району пошкоджений автомобіль;

У селі Високий Харківського району - адміністративні будівлі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 52 людини. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровані 11 610 людей.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 листопада, Росія вдарила авіабомбами по АЗС на Харківщині. Унаслідок авіаудару травмовано п’ятьох людей, серед яких працівник поліції. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Крім того, у ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше, вночі, 4 листопада, окупанти атакували Харківщину безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники.

Читайте також:

