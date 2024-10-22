'Дуже важливий рубіж': ЗСУ можуть відступити із ключового міста на Сході

"Великі міста", які знаходяться на захід від Часового Яру обороняти набагато важче, вважає військовий експерт.

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ЗСУ можуть відступити із ключового міста / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Що сказав Павло Нарожний:

Окупанти перетнули канал в Часовому Яру

Росіяни знищують Часів Яр артилерією та авіабомбами

Обороняти Костянтинівку, Слов'янськ, Краматорськ значно складніше

Через Часів Яр у Донецькій області проходить Сіверський Донецький канал, який зараз пересох і виконує роль оборонної лінії для українських військових. Якщо російські сили зможуть прорватися через канал і закріпитися в місті, українським захисникам доведеться відступити на значну відстань. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

За його словами, російські окупанти вже не вперше перетинають канал в Часовому Яру, однак українські військові щоразу вдкидали ворога та укріплювали оборону.

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"Чи зможуть відкинути цього разу - сказати складно", - сказав Нарожний.

Він пояснив, що росіяни руйнують Часів Яр авіабомбами, артилерійськими та ракетними ударами, ворог поступово знищує будівлю за будівлею, через що стає дедалі важче утримувати місто.

"Будемо сподіватися, що наші оборонці зможуть утримати. Це дуже важливий рубіж. Якщо ворог пройде цей канал і закріпиться в Часовому Ярі після цього переходу, це означає те, що нам доведеться дуже далеко відходити. А далі за Часовим Яром Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ - великі міста, і їх обороняти буде значно складніше", - резюмував військовий експерт.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом кількох місяців російська армія намагається захопити місто Часів Яр на Донеччині, і зараз окупанти змогли прорватися в українську лінію оборони. Про це повідомив Іван Петричак, представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. За його словами, хоч ворог і досяг певних успіхів, критичної загрози наразі немає.

Аналітик BILD Юліан Рьопке повідомляє, що російські війська прорвали оборону Часового Яру і планують наступати на місто з півдня. Війська не могли кілька місяців форсувати канал Сіверський Донець - Донбас, але в п'ятницю чеченський авангард зміг його перейти та просунутися на 2,5 км на захід уздовж південної околиці Часового Яру.

Росія змогла просунутись в напрямку міста Часів Яр через організацію наступу на двох ділянках через канал Сіверський Донець, що є важливим кроком до захоплення міста. Збройним силам України тепер необхідно зупинити ворога в буферній зоні, щоб не допустити його подальшого просування, пише The Wall Street Journal.

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