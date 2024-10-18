Окупанти просунулися в Часовому Яру та ще біля двох селищ - DeepState

У армії РФ є успіхи на Краматорському та Покровському напрямках на Донбасі.

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Аналітики Deep State оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap.live

Російська окупаційна армія просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зазначається, що армії РФ вдалося просунутися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району.

Крім того, зафіксовано просування окупантів у районі села Максимільянівка Покровського району.

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"Ворог просунувся в Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного", - йдеться в повідомленні.

Часів Яр на карті / DeepStateUA

Максимільянівка на карті / DeepStateUA

Цукурине на карті / DeepStateUA

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Гештабі ЗСУ

Згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України за 17 жовтня, на Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 45 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських військ спостерігалася в районах Суха Балка, Луч, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка та Селидове. Українські захисники відбили 35 атак на цьому напрямку, ще 10 бойових зіткнень тривали.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти були активні в районах Григорівки, Миньківки, Часового Яру та Іванівського. Українські військові зупинили сім спроб ворога покращити свої позиції.

Інтенсивно ворог атакує на Курахівському напрямку. Окупанти намагаються просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев'ять атак тривали.

"Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини

Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області. При цьому російські окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів на Донбасі. Про це 17 жовтня повідомляли аналітики моніторингового каналу DeepState.

16 жовтня в Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила населений пункт Острівське на Покровському напрямку в Донецькій області.

15 жовтня аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля п'яти населених пунктів у трьох областях, а саме:

у селі Невське Кремінського району Луганської області;

у селищі Золота Нива Волноваського району Донецької області;

у селі Водяне Покровського району Донецької області;

у місті Торецьк Донецької області;

у селі Приютне Запорізької області.

Десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ розповів The Times, що російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року.

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