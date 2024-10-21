Російські окупанти намагаються всіма силами захопити місто на Донеччині.

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Окупанти намагються захопити місто / Коллаж: Главред, фото deepstate, Генштаб ВСУ

Російські війська прорвали оборону Часового Яру і наступатимуть на місто з півдня. Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке.

За словами аналітика, битва за Часів Яр триває вже майже рік.

Юліан Рьопке додає, окупанти кілька місяців не могли перейти канал Сіверський Донець - Донбас на сході, проте в п'ятницю чеченський авангард форсував його і просунувся на 2,5 км на захід уздовж південної околиці Часового Яру.

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"Після п'яти місяців запеклих боїв російська армія прорвала український фронт на південь від Часового Яру і поставила свій прапор на промисловій будівлі за 2,5 км за каналом. Видно російських солдатів, які піднімаються на будівлю і готують там плацдарм", - повідомив Рьопке.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики моніторингового каналу DeepState повідомляли, що армії РФ вдалося просунутися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району. Крім того, були зафіксовано просування окупантів у районі села Максимільянівка Покровського району.

Водночас речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповідала, що російські окупанти намагаються просуватися, попри колосальні втрати, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" ситуація залишається складною. Представник ЗСУ зазначала, що на Краматорському і Торецькому напрямках тактика ворога залишається незмінною - штурмові дії малими піхотними групами.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, проте просуваються і на інших ділянках фронту. Він підкреслив, ворог інтенсифікує бої на Куп'янському напрямку, при цьому дещо стабілізується ситуація в районі Покровська.

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