Окупанти вклинились в лінію оборони: ЗСУ попередили про зміни в Часовому Яру

Ситуація в районі Часового Яру напружена, не було і дня, коли ворог припиняв би атаки.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-vklinilis-v-liniyu-oborony-vsu-predupredili-ob-izmeneniyah-v-chasovom-yaru-10607540.html Посилання скопійоване

Попри напружену ситуацію мова не йде про відступ з міста сил ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрін з DeepState

Протягом декількох місяців армія країни-агресора Росії намагається захопити місто Часів Яр, що на Донеччині. Зараз окупантам вдалося вклинитися в українську лінію оборони.

Про це в етері телемарафону розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак. За його словами, попри певні успіхи ворога наразі не йде мова про критичний провал.

Військовий попередив, що і про втрату міста наразі говорити недоречно. Тривають запеклі бої за Часів Яр, ворожі війська щодня намагаються штурмувати українські сили і тримають напругу.

відео дня

"Нині через зміну погоди – ми розуміємо, що вдень сонце, вночі, ввечері йде дощ, тому був сильний туман – і окупанти використали в черговий раз заміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він є заблокованим. Іде робота по локалізації. Бригада і всі сили бригади спрямовані на те, аби знищити окупанта в тому квадраті, де він є заблокованим", - додав Петричак.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Петричак? Іван Петричак - представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, частина підрозділів якої стала на захист Часового Яру ще у червні 2024 року. У минулому журналіст ТСН, 1+1.

Наступ ворога на Донеччині - останні новини

Наагадаємо, військовий експерт Олег Жданов раніше повідомляв, що на одному з найзапекліших напрямків фронту - Покровському, агресори з РФ не лише не вийшли на максимум своїх можливостей, однак і почали їх знижувати через недоукомплектованість.

Напередодні стало відомо, що окупанти, які зайшли до села Острівське, що на Курахівському напрямку, були заблоковані українськими захисниками. Також було знищено дві ворожі групи, відправлені до населеного пункту, щоби забезпечити його особовим складом і ресурсами.

Також повідомлялося, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагаються вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування.

Читайте також про Часів Яр:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред