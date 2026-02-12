Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на Одещині

Коротко:
В ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.
Як повідомили в ДТЕК, руйнування значні.
"Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан", - йдеться в повідомленні.
"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - додали в компанії.
Там зазначили, що на даний момент першочергове завдання - повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури.
Відключення світла в Одесі та області сьогодні
12 лютого графіки відключень діють тільки там, де дозволяє стан мережі.
В області зафіксовано велику кількість аварій через негоду.
В Одесі, частково в Одеському районі та в деяких районних центрах Одещини – тривають екстрені відключення.
Де знайти пункт незламності
Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.
Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.
Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.
Росія вдарила по Одесі - що відомо
Як писав Главред, в ніч на 12 лютого російська окупаційна армія в черговий раз атакувала Одесу. Постраждала одна людина - їй надано медичну допомогу, подальше лікування вона буде проходити амбулаторно.
Постраждав об'єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа. Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.
Істотні пошкодження отримала торгова інфраструктура: вогнем були охоплені павільйони на одному з ринків міста. Також пошкоджено будівлю супермаркету.
РФ може посилити балістичний терор: думка експерта
У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
