Обійняв маму і помер: після повернення з полону помер Сергій Добровольський

Сергій Добровольський два роки був у російському полоні й у травні повернувся в Україну.

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Сергій Добровольський помер після повернення з полону / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Владислав Сухляк

Що відомо:

Сергій Добровольський два роки був у російському полоні.

У травні цього року він повернувся в Україну в рамках обміну "1000 на 1000"

Стало відомо про те, що Сергій Добровольський помер

У Здолбунові в Рівненській області помер Сергій Добровольський, який повернувся з російського полону в травні цього року. Він пробув у неволі цілих два роки. Про це розповів мер міста Владислав Сухляк.

Сергій повернувся в Україну в рамках обміну "1000 на 1000". Він воював у складі українських Сил оборони. У якийсь момент усі вважали, що він зник безвісти, але виявилося, що 2023 року він потрапив у полон.

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"У нас знову дуже важкі новини... Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні. Сергій Добровольський повернувся з полону наприкінці травня цього року. Кілька днів тому його зустріли земляки в рідному місті. Сергію було 43 роки. Війна з проклятим окупантом забирає життя і здоров'я захисників... Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання - пізніше", - написав Владислав Сухляк.

Сергій повернувся до рідного міста 17 червня. Його зустріла рідна мама та інші жителі міста. Звільненому з полону військовому співали гімн України та вручили йому коровай.

У Мережі навіть розлетілося відео першої зустрічі Сергія Добровольського з його мамою.

Дивіться відео зустрічі Сергія Добровольського з мамою після звільнення з полону:

Сергій Добровольський помер після повернення з полону / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини за темою

19 червня Україна і Росія провели новий обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити військових Збройних Сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в полоні ще з 2022 року. Це українські захисники, які брали участь у боях у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

У Мережі з'явилися чутливі кадри, як звільнені з полону військові плачуть, розмовляючи з рідними. Один із чоловіків не зміг стримати емоцій, коли донька повідомила, що зовсім скоро він стане дідусем.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня президент України Володимир Зеленський розповів про новий обмін полоненими між Україною і РФ. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки.

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