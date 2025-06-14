'Мам, я повернувся': зворушливі кадри розмов воїнів з рідними після полону

Звільненим воїнам було важко втримати емоції.

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Звільнені полонені говорять з рідними / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Україна та Росія провели обмін полоненими

Звільнені військовополонені вже встигли зв'язатися з рідними

У суботу, 14 червня, Україна та Росія провели вже четвертий за тиждень обмін полоненими. Дехто з повернутих воїнів вже встиг зв'язатися з рідними. Відповідне відео опублікував президент Володимир Зеленський.

Відомо, що додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Звільнені військовополонені зворушили розмовами із своїм рідним.

відео дня

"Мам, я дуже радий, я повернувся, ти віриш", - з радістю сказав один із українських захисників.

Звільненим воїнам важко втримати емоції, а на їхніх обличчях з’являються сльози щастя.

"Тримайтеся, я вже скоро повернуся. Я вже на вільній Україні", - наголосив інший захисник.

Українські захисники були щасливі, що нарешті почули голоси близьких людей.

"Донечка моя маленька, дякую тобі за лист, і дякую мамі за лист. Я його отримав", - зворушливо сказав звільнений українець.

Перші розмови звільнених українських воїнів з рідними – відео:

"Я вдома. Я вільний. Я в Україні. В мене навіть слів немає, щоб висловити свої відчуття. Головне, щоб наша Україна жила і все гаразд було", - поділився звільнений воїн.

Як повідомляв Главред, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.

У четвер, 12 червня, Україна провела з РФ другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки, та військові з різних частин ЗСУ.

9 червня до України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

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