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"Тату, я вагітна": звільнені з полону військові плачуть, розмовляючи з рідними

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2025, 17:17оновлено 19 червня, 18:08
673
Україна та РФ провели обмін полоненими. Наші захисники не стримують емоцій, перебуваючи на рідній землі.
обмен пленными
Обмін полоненими 19 червня / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, скріншот із відео

Що відомо:

  • Україна та РФ провели обмін полоненими
  • В рамках обміну повернули військових, які потрапили в полон на багатьох напрямках
  • Військові змогли вперше поговорити зі своїми рідними

В Україну повернулися наші захисники, які тривалий час були у російському полоні. Серед них багато тих, хто потрапив у неволю ще у Маріуполі у 2022 році. Вони виснажені, поранені, знесилені, але такі щасливі. Чоловіки навіть не можуть стримати власних емоцій, адже за такий довгий час вони вперше змогли почути голоси найрідніших людей. Емоційні відео перших розмов вже розлетілися в Мережі.

Одразу після перетину кордону наші захисники вперше ступили на українську землю та були неймовірно радісні, адже дихають вільним повітрям. Вони міцно обіймалися, куталися в прапори та в'язали собі на руки символічні браслети.

відео дня

Дивіться відео з поверненням українських військових з російського полону:

обмен пленными
Обмін полоненими 19 червня / фото: скріншот

Одразу після перетину кордоні військові почали дзвонити своїм рідним. Один з чоловіків був настільки радий чути голос близьких, що не зміг стримати своїх сліз.

"Привіт, сонечко! Як ваші справи? Я вже вдома, я вже в Україні, все нормально. На своїх двох прийшов, все добре, не хвилюйся! Я поруч, я недалеко! Я вже вдома, вже в Україні! Ти в мене молодець, я тобою дуже пишаюся, ти в мене найкращий, синку!" - сказав військовий.

Дивіться відео з поверненням українських військових з російського полону:

обмен пленными
Обмін полоненими 19 червня / фото: скріншот

Один зі звільнених з полону захисників зізнався, що він завжди вірив у те, що він рано чи пізно зможе повернутися додому.

"Я завжди надіявся, я чекав цього ... Я маю сказати, що там багато хлопців є таких, які сидять і чекають", - сказав він.

Іншим військовим повідомили дуже гарні звістки. Один дізнався про те, що зовсім скоро стане дідусем. "Тату, я вагітна", - сказала захиснику донька і він так розчулився, що розплакався від щастя.

Один зі звільнених захисників дізнався, що вже найближчими днями він зможе бути присутнім на вінчанні дітей.

"А ви знаєте, ми наступного тижня мали вінчатися з Юрою. - Ну все, я буду!"

Дивіться відео з поверненням українських військових з російського полону:

обмен пленными
Обмін полоненими 19 червня / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини за темою

19 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити військових Збройних Сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року. Це українські захисники, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня між Україною та Росією відбувся вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими. Деякі з визволених українських бійців уже встигли зв'язатися з рідними. Президент Володимир Зеленський оприлюднив відповідне відео.

Як зазначив глава держави, серед тих, хто повернувся додому, є багато захисників, які перебували в полоні ще з 2022 року. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

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війна в Україні вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими
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