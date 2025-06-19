Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого саме обміняли

Україна повернула з російського полону чергову групу важкопоранених захисників, які провели в неволі понад два роки, зазначив президент Зеленський.

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Кого вдалось повернути до України з полону / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про що йдеться у матеріалі:

Україна повернула з полону важкопоранених та серйозно хворих захисників

Триває підготовка до нового обміну полоненими

Україна та Росія провели новий обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому вдалось повернути групу важкохворих захисників України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомив Володимир Зеленський, з російського полону вдалося визволити військових Збройних Сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року.

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Це українські захисники, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - зазначив він.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу в рамках вдалось звільнили з полону РФ українських воїнів, які мають важкі поранення та серйозні проблеми зі здоров’ям. Обмін відбувся відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, і був здійснений за дорученням президента України.

Додому повернулися військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також представники Державної прикордонної служби та Нацгвардії.

"Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що більшість звільнених воїнів провели в полоні понад три роки, багато з них потрапили в полон під час боїв за Маріуполь. Усі визволені – це рядовий і сержантський склад.

До України повернулися захисники, які обороняли Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, Запорізьку та Київську області.

Після звільнення воїни пройдуть медичне обстеження, отримають необхідну фізичну й психологічну допомогу, а також передбачені державою виплати за час перебування в полоні.

В Координаційний штаб також анонсували проведення нового етапу обміну, відповідна робота триває.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня між Україною та Росією відбувся вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими. Деякі з визволених українських бійців уже встигли зв'язатися з рідними. Президент Володимир Зеленський оприлюднив відповідне відео.

Як зазначив глава держави, серед тих, хто повернувся додому, є багато захисників, які перебували в полоні ще з 2022 року. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед звільнених — 25-річний боєць 121-ї бригади Денис. Рідні тривалий час вважали його загиблим, однак згодом дізналися, що він потрапив у полон. Для зустрічі з ним приїхали з Кропивницького дружина Яна, батьки Оксана та Руслан, а також маленька донька Ангеліна, яку Денис побачив уперше.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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