Світла стане більше: три українські АЕС відновили виробництво електрики

На Хмельницькій, Рівненській та Южноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім з яких зараз працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

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Відключень світла стане менше / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

Енергоблоки працювали на зниженій потужності після ударів РФ

У МАГАТЕ оцінили ядерну безпеку АЕС в Україні

Три діючі атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як нещодавно його різко скоротили як запобіжний захід через атаки на енергосистему країни. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім із яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

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Протягом останнього тижня більшість реакторів поступово збільшили виробництво електроенергії, хоча деякі енергоблоки працювали на зниженій потужності кілька днів після російських ударів 28 листопада, які пошкодили електричну інфраструктуру, що має важливе значення для ядерної безпеки.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує надійне електропостачання за межами майданчика, має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки діючих атомних електростанцій України", - зазначив Гроссі.

У МАГАТЕ додали, що ядерна та фізична ядерна безпека на цих трьох підконтрольних Україні АЕС підтримується на належному рівні.

Удари РФ по енергетиці України - новини за темою

Як писав Главред, вранці в четвер, 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Ракети зайшли в повітряний простір України. Були чутні вибухи. Після цього були введені екстрені відключення світла.

Згодом глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворог спеціально накопичував ракети для масованого удару по Україні. За його словами, РФ таким чином націлена на війну з цивільним населенням під час холодів і залучає для цього сторонню допомогу.

У пресслужбі "Укренерго" заявили, що російські окупанти атакували об'єкти української енергетики. Лише під час двох масованих атак ворог застосував понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню з будь-якою воєнною метою, включно з ядерною зброєю, повідомляє Вікіпедія.

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