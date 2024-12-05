Тарифи на електроенергію зростатимуть: до чого готуватися українцям

Уряд спробує знову підвищити вартість електроенергії, як і минулого літа.

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Тариф на світло / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Тарифи на електроенергію можуть зрости

Це може статись після завершення опалювального сезону

Вивчається обґрунтованість тарифу

В Україні після завершення опалювального сезону 2024-2025 можуть зрости тарифи на електроенергію. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі "Київ24".

За його словами, уряд спробує знову підвищити вартість електроенергії, як і минулого літа.

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Йдеться про постанову уряду №632 від 31.05.2024, яка передбачала, що з 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів становитиме 4,32 грн/кВт замість 2,64 грн/кВт.

"По електроенергії, я думаю, будуть спроби після опалювального сезону підвищувати цей тариф регульований у 4,32 грн. Але я можу сказати одне як голова слідчої комісії, основне завдання нашої слідчої комісії по ціноутворенню — це вивчити обґрунтованість цього тарифу. Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обгрунтування, коли нас підіймали до 4,32 з 1 червня, уряд не має. Жодних розрахунків сьогодні вони показати не можуть", - заявив він.

Тарифи - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні тарифи на газ, тепло та електроенергію залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону.

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що Україна поступово наближається до ЄС. Тому країна має привести тарифи на електроенергію у відповідність до європейських норм, що передбачає підвищення.

Крім того, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що ще 2023 року НКРЕКП намагалася підвищити тариф на воду, але тоді рішення скасували. Нині ж імовірність здорожчання збільшується, тому що в державному бюджеті є значна діра.

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Хто такий Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

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