Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

Аналітики зазначають, що з початку бойових дій на території Курської області Росії було зафіксовано здачу в полон значної кількості військових РФ.

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Стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Україна має намір поповнити обмінний фонд для повернення додому українських військовополонених із російського полону. Про це повідомляє Bild.

В цьому контексті журналісти наголошують, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області.

У своєму вечірньому зверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський висловив подяку солдатам за те, що вони захопили в полон російських військовослужбовців.

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"Це [поповнення обмінного фонду - прим. ред.] надзвичайно важливо і за минулі три доби особливо результативно", - сказав він.

Bild робить висновок, що зі збільшенням обмінного фонду з'явиться можливість звільнити з російського полону значну кількість українських військовополонених.

"З початку наступу в Курській області з'явилося кілька відеозаписів, на яких зафіксовано групи російських солдатів, які здалися в полон. Серед них були прикордонники", - наголошують аналітики.

Де знаходиться Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Криза в Курській області - що відомо про бої в Курську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області в п'ятницю вдень перекрили всі під'їзди до АЕС, ймовірно, готуючи її оборону, про що повідомляють регіональні ЗМІ.

У Курській області вже кілька діб тривають активні бойові дії. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що російська реакція на ці події є млявою, хоча ситуація створила для них серйозну проблему. Зокрема, перерізана залізниця в районі Суджі, через яку постачалося пальне з Мозирського НПЗ у Білорусі, перекрила постачання дизелю на східний фронт Росії.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що поблизу Суджі в Курській області РФ були захоплені склади боєприпасів, призначені для наступу на Сумську область.

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