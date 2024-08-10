Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

Україна має намір поповнити обмінний фонд для повернення додому українських військовополонених із російського полону. Про це повідомляє Bild.
В цьому контексті журналісти наголошують, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області.
У своєму вечірньому зверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський висловив подяку солдатам за те, що вони захопили в полон російських військовослужбовців.
"Це [поповнення обмінного фонду - прим. ред.] надзвичайно важливо і за минулі три доби особливо результативно", - сказав він.
Bild робить висновок, що зі збільшенням обмінного фонду з'явиться можливість звільнити з російського полону значну кількість українських військовополонених.
"З початку наступу в Курській області з'явилося кілька відеозаписів, на яких зафіксовано групи російських солдатів, які здалися в полон. Серед них були прикордонники", - наголошують аналітики.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Криза в Курській області - що відомо про бої в Курську
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області в п'ятницю вдень перекрили всі під'їзди до АЕС, ймовірно, готуючи її оборону, про що повідомляють регіональні ЗМІ.
У Курській області вже кілька діб тривають активні бойові дії. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що російська реакція на ці події є млявою, хоча ситуація створила для них серйозну проблему. Зокрема, перерізана залізниця в районі Суджі, через яку постачалося пальне з Мозирського НПЗ у Білорусі, перекрила постачання дизелю на східний фронт Росії.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що поблизу Суджі в Курській області РФ були захоплені склади боєприпасів, призначені для наступу на Сумську область.
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