'Росіяни шоковані': Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції.

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У Курській області ЗСУ захопили склади з боєприпасами / колаж: Главред, скріншот: відео, deepstatemap

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що неподалік міста Суджі Курської області РФ захоплено склади боєприпасів, які призначалися для наступу російських терористів на Сумську область.

За словами Братчука для Nexta, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції і будувати фортифікації.

"У Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ", яка мала наступати на Сумщині", - йдеться у заяві Братчука. відео дня

Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: "росіяни були шоковані, їх застигли зненацька".

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ситуація у Курській області - що відбувається

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що "українські війська" просунулися до 10 км углиб у Курській області. Проникнення на територію Курської області відбулося через дві російські оборонні лінії та опорний пункт. Геолокаційні кадри свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030.

У Мережі з'явилися дивовижні подробиці про бої під Курськом. Російське місто Суджа в Курській області, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання. Місцеві жителі скаржаться на відсутність води, електрики, також зник і зв'язок. Російська влада насправді не займалася евакуацією людей.

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори. Михайло Подоляк заявив що, те, що відбувається зараз на Курщині, "впливатиме на те, як росіяни усвідомлюють цю війну". Зокрема, це впливатиме на додаткові втрати держави-агресора.

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