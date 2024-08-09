Світан розкрив серйозні проблеми росіян через бої в Курській області

Одним із основних завдань українських військових є перерізання енергопостачання військовим об'єктам росіян.

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У росіян проблеми через бої у Курській області / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

У Курській області вже кілька діб тривають активні бойові дії. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що росіяни дуже мляво реагують на тамтешні події, які вже спричинили серйозну проблему для них.

Світан для 24 каналу зауважив, що у росіян виникла серйозна проблема, оскільки була перерізана залізниця у районі Суджі, якою йшло пальне. Мозирський НПЗ у Білорусі качав практично весь вироблений дизель росіянам на східний фронт. Тож цей потік тепер перекритий.

За його словами, ще одна залізниця перебуває під нашим вогневим контролем.

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"У росіян зараз буде проблема з дизелем: перекидати великою дугою - це додатково кілька десятків годин", - заявив полковник запасу.

Він додав, що одним із основних завдань є перерізання енергопостачання військовим об'єктам росіян.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація у Курській області - що відомо

Нагадаємо, що у Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори. Михайло Подоляк заявив що, те, що відбувається зараз на Курщині, "впливатиме на те, як росіяни усвідомлюють цю війну". Зокрема, це впливатиме на додаткові втрати держави-агресора.

У Мережі з'явилися подробиці про бої під Курськом. Місто Суджа в Курській області, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання. Місцеві жителі скаржаться на відсутність води, електрики, також зник і зв'язок. Російська влада насправді не займалася евакуацією людей.

Сергій Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині, які призначалися для наступу російських терористів на Сумську область. Він також зазначив, що українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції і будувати фортифікації.

В Україні відреагували на включення Суджі до складу Сумського району. В Сумській районній раді спростували справжність опублікованого документу та заявили, що не розглядають таке рішення. В районній раді також закликали довіряти офіційним верифікованим джерелам інформації.

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