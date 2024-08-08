В РФ знали про плани атаки на Курську область, але проігнорувало їх - Bloomberg

Військове командування Росії знало про плани атаки на Курську область, проте проігнорувало їх і не повідомило Путіну.

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В РФ знали про напад на Курську область, але не доповіли Путіну / колаж: Главред, фото: Вікіредія

Військове командування Росії знало про те, що готується спецоперація із наступу на Курськ, але ніхто не захотів інформувати про це російського диктатора Володимира Путіна. Про це інформують аналітики видання Bloomberg.

"Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов та інші високопосадовці, ймовірно проігнорували попередження розвідки про те, що нібито українські солдати збиралися біля кордону із західною Курською областю Росії. Про це їм повідомлялось ще за два тижні до початку боїв у Курській області", - повідомляє у виданні лице, яке близьке до Кремля.

Саме тому на початковому етапі спецоперації росіяни не очікували такого натиску нібито українських військових сил і дозволили їм прорватися у Курській області.

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Хто такий Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

У виданні Bloomberg заявляють, що Герасимова навряд звільнять із його посади, оскільки влада РФ розуміє, що таке питання є дуже делікатним.

Прорив у Курській області - останні новини

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вторглась на чужу землю і тепер на прикладі Курської області повинна відчути відповідальність за свої дії.

Після бойових дій у Курській області світова спільнота заявила, що вважає бої там легітимними, як і легітимною ціль, якою є РФ.

Також раніше The Telegraph написав, що у військовому вторгненні на територію Курської області переслідуються три основні цілі. Доречі, Україна не визнала свою присутність на території РФ.

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