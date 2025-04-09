Чи потрібно Україні відновлювати Каховську ГЕС: відповідь експерта

Необхідно наповнювати водосховища водою, тому що без води південь України не зможе функціонувати.

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Експерт пояснив, чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези:

Каховська ГЕС не потрібна Україні в первозданному вигляді

Без води південь України перетвориться на пустелю

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС, підірвану російськими окупантами влітку 2023 року, і пояснив, яке значення вона має для південних регіонів України.

За його словами, лівобережжя Херсонщини та частина інших областей України, які отримували воду з Каховського водосховища, будуть непридатними для ведення сільського господарства.

"Тому, якщо оцінювати в контексті технологічних аспектів, чи потрібні для генерації електроенергії такі великі й потужні ГЕС, які ми отримали у спадок від Радянського Союзу, то, напевно, ні. Але разом з тим потрібно наповнювати водосховища водою, тому що без води південь України не зможе функціонувати", - розповів Марчук у коментарі Главреду.

Ексрерт нагадав, що лівий берег Херсонської області - це аграрний регіон, який спеціалізувався на вирощуванні, зокрема, і так званого борщового набору.

"Близько 40% овочів борщового набору, які були на ринку України, вирощувалися саме в Запорізькій та Херсонській областях. Плюс це робочі місця і можливість повертати українців у їхні домівки після деокупації територій", - сказав Марчук.

Якщо подачі води не буде, це призведе до запустіння цих регіонів, а родючі землі перетворяться на піски. Таким чином, Україна втратить можливість забезпечувати продовольчу безпеку навіть тих людей, які проживають у цьому регіоні.

"Отже, з технологічної точки зору, Каховська ГЕС у тому вигляді, в якому вона існувала, напевно, не потрібна, тому що є інші генерації електроенергії, які можна використовувати. З точки зору наповнення Каховського водосховища водою, відновлення греблі потрібне", - резюмував Марчук.

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Підрив Каховської ГЕС

Як повідомляв Главред, унаслідок внутрішнього вибуху машинного залу 6 червня 2023 року Каховська ГЕС була повністю зруйнована.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдавши значної шкоди Україні та її народу. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота оцінив збитки у 2,5 мільярда євро. Укргідроенерго планує подати позов до міжнародного арбітражного суду.

У квітні 2025 року видання The New York Times писало про те, що у зв'язку з війною Україна зазнає серйозних екологічних наслідків. Навіть після завершення війни шкода від артилерійських снарядів, мін, безпілотників і ракет буде відчутна ще багато років. Особливо руйнівним для довкілля України став підрив Каховської дамби. Вибух спричинив затоплення річкою Дніпро, вивільнивши токсичні відкладення та трильйони галонів прісної води в солоне Чорне море.

Екологи виступають проти відновлення Каховської ГЕС.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС, зазначивши, що такі дії ворога можуть позитивно вплинути на екологію Чорного моря. Унаслідок підвищення рівня води в Чорному морі з'явилися рідкісні види живих організмів.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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