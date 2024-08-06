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Каховська ГЕС здасться "квіточками": Путін планує аварію на ЗАЕС - експерт

6 серпня 2024, 18:03
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Росія планує перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, що може спричинити аварію гірше Фукусіми.
Каховська ГЕС здасться
РФ планує небезпечний перезапуск станції/Путін, ЗАЕС, колаж Главред

Путін маніпулює МАГАТЕ й створює нову загрозу, посилюючи ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. Диктатор може спричинити аварію гірше Фукусіми. Охолоджувати обладнання та ядерне паливо на ЗАЕС агресорам не вдасться, тому це може призвести до википання ставка-охолоджувача і до розігріву активної зони.

Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк сказав "Новинам Приазовʼя", що не пройшло 2 роки після підриву дамби Каховської гідроелектростанції, як російські окупанти готують нову катастрофу.

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Аварія на Першій Фукусімській АЕС

Аварія на АЕС у префектурі Фукусіма — радіаційна аварія, яка за заявою японських авторитетних осіб має 7-й рівень за шкалою INES, з локальними наслідками.

Виникла внаслідок найдужчого за час спостереження землетрусу в Японії.

Це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, повідомляє Вікіпедія.

Її також порівнюють з техногенною екологічно-гуманітарною катастрофою, спричиненою двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України, в ніч на 26 квітня 1986 року.

Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки застерігає, що військових на ЗАЕС стає більше. Таким чином РФ проводить ядерний терор світу.

Якщо Росія перезапустить енергоблоки ЗАЕС та наважиться на під'єднання енергоблоків до російської енергосистеми, катастрофа стане питанням часу, вважає Гуменюк.

"Підключення енергоблока в російську енергосистему – це для України вже буде сам по собі виклик. Зараз Україна з'єднується з енергетичною системою Європи і підключення Росії буде впливати безпосередньо навіть на енергетичну систему Європи. Це вже злочин. Щоб живити обладнання, охолоджувати ядерні реактори, Україна надає і без того дефіцитну електроенергію для забезпечення безпеки на Запорізькій станції. Якщо перезапустити навіть один енергоблок, то енергія, яка буде виділятися в ядерному реакторі, збільшиться в тисячі разів. Тієї води, яка є у ставку-охолоджувачі, буде недостатньо, щоб довготривало охолоджувати ядерне паливо, щоб довготривало охолоджувати обладнання. Це може призвести до википання ставка-охолоджувача і, в принципі, до розігріву активної зони, тому що не буде чим її охолоджувати. Це може мати набагато гірші наслідки, ніж зараз", – наголосив Гуменюк.

Ще одна важлива проблема – дефіцит персоналу для експлуатації енергоблоків на Запорізькій АЕС.

"Кожен енергоблок – унікальний, особливо у порівнянні з російськими. Запорізька станція суттєво відрізняється, дуже багато було зроблено модернізації, замінили обладнання, індикатори і все інше. І в принципі, для роботи енергоблока, потрібен персонал, який треба відповідним чином навчити. Тому, в принципі, це буде фактично катастрофа", – підкреслив Гуменюк.

Експерт попереджає, що в разі невдалого запуску навіть одного енергоблоку, наслідки будуть на кшталт аварії на Фукусімі. А радіаційного забруднення буде достатньо для того, щоб його перенесло за межі України, до країн Європи.

"На мою думку, світова спільнота показала, що вона не має жодного впливу на росіян щодо їхнього перебування чи вигнання з Запорізької станції. Тому тут тільки можна сподіватися на залишки їхнього (окупантів) здорового глузду, що вони не будуть це робити, тому що це небезпека буде не тільки для України і Європи, а також і для них", – додав Гуменюк.

Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки зазначає, що головний виклик для світу зараз – не допустити перезапуску реакторів. Однак Запорізька АЕС буде у безпеці лише тоді, коли окупанти покинуть територію станції і вона повернеться під контроль України.

Підрив дамби Каховської ГЕС - наслідки для екології

Що цікаво, екологи виступають проти відновлення Каховської ГЕС. Про це під час чату на Главреді заявив еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

Він назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС, зазначивши, що такі дії ворога можуть позитивно вплинути на екологію Чорного моря. Внаслідок підвищення рівня води в Чорному морі з'явились рідкісні види живих організмів.

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