Людські втрати від війни Росії проти України є величезними, з численними похованнями, нічними ракетними ударами, пораненими дітьми та тисячами загиблих і поранених бійців. Однак, крім цього, країна зазнає серйозних екологічних наслідків. Як пише The New York Times, навіть після завершення війни шкода від артилерійських снарядів, мін, безпілотників і ракет буде відчутна ще багато років.

Особливо руйнівним для навколишнього середовища України став підрив Каховської дамби в червні 2023 року, яка утримувала водосховище, розміром майже з Велике Солоне озеро в Юті. Вибух викликав затоплення по річці Дніпро, вивільнивши токсичні відкладення та трильйони галонів прісної води в солоне Чорне море.

Це знищило прибережні екосистеми під час пікового періоду розмноження морських організмів. Водосховище забезпечувало зрошення для більшої частини південного регіону України. Вже незабаром сільськогосподарські землі в цьому регіоні почали висихати. За словами фермера Сергія Верховського, врожай соняшнику склав лише десяту частину від того, що було зібрано минулого року.

Ризик забруднення продовольчих культур важкими металами та іншими токсичними речовинами залишатиметься, завдаючи шкоди сільському господарству України, яке є однією з основних галузей економіки.

Дослідження також показало, що під час підриву Каховської ГЕС з дна водосховища вийшли токсичні елементи. Оскільки деякі місцеві жителі досі використовують воду з озер, що залишилися після підриву, це може серйозно загрожувати їхньому здоров'ю.

Згідно з інформацією NYT, ще більш серйозні екологічні наслідки пов'язані з порушенням ґрунту через потужні вибухи, риття окопів і інших укріплень. У районі на південний схід від Харкова, на площі 150 квадратних миль (приблизно 400 квадратних кілометрів), утворилося 30 000 воронок від артилерійських снарядів.

