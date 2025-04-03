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"Поставили фермерів на коліна": NYT - про підрив Каховської ГЕС

Руслан Іваненко
3 квітня 2025, 19:24
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Окупанти спричинили екологічну катастрофу, знищивши Каховське водосховище.
'Поставили фермерів на коліна': NYT - про підрив Каховської ГЕС
Окупанти спричинили екологічну катастрофу / колаж: Главред, фото: facebook/ruslan.strelets

Коротко про головне:

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  • Війна в Україні завдає серйозної шкоди екології
  • Вплив на сільське господарство: зниження врожайності та ризик забруднення

Людські втрати від війни Росії проти України є величезними, з численними похованнями, нічними ракетними ударами, пораненими дітьми та тисячами загиблих і поранених бійців. Однак, крім цього, країна зазнає серйозних екологічних наслідків. Як пише The New York Times, навіть після завершення війни шкода від артилерійських снарядів, мін, безпілотників і ракет буде відчутна ще багато років.

Особливо руйнівним для навколишнього середовища України став підрив Каховської дамби в червні 2023 року, яка утримувала водосховище, розміром майже з Велике Солоне озеро в Юті. Вибух викликав затоплення по річці Дніпро, вивільнивши токсичні відкладення та трильйони галонів прісної води в солоне Чорне море.

Це знищило прибережні екосистеми під час пікового періоду розмноження морських організмів. Водосховище забезпечувало зрошення для більшої частини південного регіону України. Вже незабаром сільськогосподарські землі в цьому регіоні почали висихати. За словами фермера Сергія Верховського, врожай соняшнику склав лише десяту частину від того, що було зібрано минулого року.

"Нам дійсно потрібна вода, дуже потрібна. Цей сезон поставив багатьох фермерів на коліна", — зазначив він.

З дна водосховища вийшли токсичні елементи

Ризик забруднення продовольчих культур важкими металами та іншими токсичними речовинами залишатиметься, завдаючи шкоди сільському господарству України, яке є однією з основних галузей економіки.

Дослідження також показало, що під час підриву Каховської ГЕС з дна водосховища вийшли токсичні елементи. Оскільки деякі місцеві жителі досі використовують воду з озер, що залишилися після підриву, це може серйозно загрожувати їхньому здоров'ю.

Згідно з інформацією NYT, ще більш серйозні екологічні наслідки пов'язані з порушенням ґрунту через потужні вибухи, риття окопів і інших укріплень. У районі на південний схід від Харкова, на площі 150 квадратних миль (приблизно 400 квадратних кілометрів), утворилося 30 000 воронок від артилерійських снарядів.

Дослідження також показало, що під час підриву Каховської ГЕС з дна водосховища вийшли токсичні елементи. Оскільки деякі місцеві жителі досі використовують воду з озер, що залишилася після підриву, це може серйозно загрожувати їхньому здоров'ю.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ГУР повідомили, що КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом. Підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії - в Уссурійську, Улан-Уде, Єкатеринославці, Князьо-Волконську і Сергєєвці.

Крім того, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський повідомив, що російська окупаційна армія за добу здійснила 14 ударів КАБ по селу Козача Локня у Курській області - є постраждалі.

Також російські окупаційні війська на Покровському напрямку зазнають невдач і не можуть просунутися вперед, фактично "б'ючись лобами". Військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що за останні пів року українські захисники здійснили щонайменше чотири контрудари, повернувши втрачені позиції, зокрема в районі Котлиного та Лисівки.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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