Названо суму збитків за підрив Каховської ГЕС: скільки грошей вимагатимуть у РФ

Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 35% прісної води.

https://glavred.net/ukraine/nazvana-summa-ushcherba-za-podryv-kahovskoy-ges-skolko-deneg-budut-trebovat-u-rf-10571525.html Посилання скопійоване

Названо суму збитків, завданих через підрив Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим завдали величезної шкоди Україні та українському народу. Уже підраховано суму збитків. Її назвав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомляє DW.

Укргідроенерго планує подати позов до міжнародного арбітражного суду на 2,5 мільярда євро. Російській стороні надіслали повідомлення з претензією. На виплату грошей дали термін - півроку.

"Ми знайшли можливість проінформувати Росію - зробили це за допомогою європейських друзів, і зазначимо, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які мають отримати цю претензію, вони отримали", - каже Сирота. відео дня

Він зазначає, що Каховське водосховище було найбільшим у каскаді Дніпра. Трагедія стала причиною втрати 35% прісної води в країні.

"Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів", - додав Сирота.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред