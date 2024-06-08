УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Названо суму збитків за підрив Каховської ГЕС: скільки грошей вимагатимуть у РФ

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2024, 21:08
190
Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 35% прісної води.
Каховська ГЕС
Названо суму збитків, завданих через підрив Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим завдали величезної шкоди Україні та українському народу. Уже підраховано суму збитків. Її назвав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомляє DW.

Укргідроенерго планує подати позов до міжнародного арбітражного суду на 2,5 мільярда євро. Російській стороні надіслали повідомлення з претензією. На виплату грошей дали термін - півроку.

"Ми знайшли можливість проінформувати Росію - зробили це за допомогою європейських друзів, і зазначимо, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які мають отримати цю претензію, вони отримали", - каже Сирота.

відео дня

Він зазначає, що Каховське водосховище було найбільшим у каскаді Дніпра. Трагедія стала причиною втрати 35% прісної води в країні.

"Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів", - додав Сирота.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Каховка вторгнення Росії Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
Реклама

Головне за день

Буде більше ППО: Зеленський анонсував чудові новини щодо військової допомоги

Буде більше ППО: Зеленський анонсував чудові новини щодо військової допомоги

22:51 Україна
Telegram "ліг": у роботі месенджера стався масштабний збій

Telegram "ліг": у роботі месенджера стався масштабний збій

22:31 Світ
Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

22:05 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ганьба тобі : українці рознесли Потапа через його заяву про порятунок України 26985

"Ганьба тобі": українці рознесли Потапа через його заяву про "порятунок" України

Хто вбив Ігоря Талькова: у РФ завершили розслідування 6551

Хто вбив Ігоря Талькова: у РФ завершили розслідування

Копія тата: у мережі повністю показали відео молодшої доньки Заворотнюк 4158

Копія тата: у мережі повністю показали відео молодшої доньки Заворотнюк

«Турбуюча» операція 9 червня: що може готувати РФ – експерт попередив українців 3103

"Турбуюча" операція 9 червня: що може готувати РФ – експерт попередив українців

Последние новости

22:56

М’ясна стратегія перемоги Путіна

22:51

Буде більше ППО: Зеленський анонсував чудові новини щодо військової допомоги

22:31

Telegram "ліг": у роботі месенджера стався масштабний збій

22:05

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

21:54

Копія мама: Джессіка Альба показала свою дорослу доньку

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
21:49

Як мастурбація впливає на інтимні стосунки? новости компании

21:08

Названо суму збитків за підрив Каховської ГЕС: скільки грошей вимагатимуть у РФ

21:00

РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію: Зеленський зробив важливу заяву

20:12

"Є низка моментів": Міноборони пояснило, що буде за надання неправдивих даних у ТЦК

Реклама
19:15

Удари по Кримському мосту: у ВМС натякнули на підготовку нових атак

19:08

Гроза та потужна злива: у яких областях очікувати похолодання

19:03

"Ахмат" проти дизертирів: РФ виставила загородзагони з кадирівців на Харківщині

18:30

Світло майже не вимикатимуть: у які години будуть діяти графіки 9 червня

18:20

Стан зрадника - критичний: скоєно замах на колишнього "мера" Куп'янська

17:58

ЗСУ розтрощили сотні танків та БМП: в BILD назвали фатальну помилку окупантів

17:44

РФ намагається захопити дуже важливу дорогу: названо найгарячіший напрямок

16:59

Patriot і Samp/T: Кулеба розкрив деталі нових поставок систем ППО для України

16:53

Світла буде більше: відключення електроенергії 8 червня розпочнуться пізніше

16:17

РФ готує нове "гарматне м'ясо": окупантів перекидають з Херсонщини на Харківщину

16:03

Життя зміниться на краще: що потрібно зробити на світанку 9 червня

Реклама
15:58

Церковне свято 9 червня: що заборонено робити на святого Кирила

15:53

У РФ максимальні втрати: ЗСУ взяли під контроль більшу частину Вовчанська

15:45

Як висушити волосся, коли немає світла: лайфхак, який врятує під час блекаутівВидео

15:41

Перевага армії РФ руйнується, у росіян закінчується час для прориву на фронті – Bloomberg

15:01

На Київщині – смерч, в Тернополі блискавка влучила в будинок: в Україні погіршується погодаВидео

14:51

З однієї гілки вийде цілий сад: як виростити доларове дерево з листочкаВидео

14:41

Бронь від мобілізації: Кабмін розширив резервування дефіцитних ВУС

14:29

Хто вбив Ігоря Талькова: у РФ завершили розслідування

14:22

Гороскоп на завтра 9 червня: Левам - хвилюючий день, Козерогам - розваги

13:55

Принц Вільям поскаржився на доньку Шарлотту

13:46

Дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ: деталі спецоперації

13:21

По житловому будинку в Луганську вдарила російська ракета С-300: ЗМІ розкрили деталі

13:20

Коли ЗСУ зможуть "зачистити" Крим від окупантів: відповідь експерта

13:07

Варто посадити заради шикарного листя: які багаторічники посадити на клумбіВидео

13:07

Як зберігати часник у банці: 3 найкращі способи, щоб він витримав всю зиму в ідеальному станіВидео

12:44

Зеленський принизив "товариша" Путіна і відповів на звинувачення в "нелегітимності"

12:31

Синдром ламав ребра і душив: як хвороба змінила Селін Діон

12:25

Вже від завтра: поляки хочуть заблокувати кордон з Україною – які причини

12:14

Чому казати "металобрухт" – неправильно: яке слово варто використовувати натомістьВидео

11:45

ЗСУ пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська — Bild

Реклама
11:31

Одна бригада ЗСУ проти трьох ворожих: напруга на Покровському напрямку зростає

11:11

"Це неможливо уявити": Кулеба відповів на заяву Байдена, що Україні необов’язково бути в НАТО

10:23

Столтенберг відмовляється від ідеї створення фонду допомоги Україні - Bloomberg

10:14

Врятує від яблуневої плодожерки і позбавить від кротів: що поливають сіллю на городіВидео

10:11

Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою – NYT

09:37

"Турбуюча" операція 9 червня: що може готувати РФ – експерт попередив українців

09:05

Які красиві чагарники посадити в саду: названо найкращі варіантиВидео

08:43

Путін вигадав нову "теорію перемоги": в ISW розповіли, чого чекати від диктатора

08:31

РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59: збити вдалося не все

08:10

Саміт миру: чого очікувати Українімнение

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти