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Екологи проти відновлення Каховської ГЕС: "потрібно закрити й інші дамби"

Ангеліна Підвисоцька
5 серпня 2024, 19:28оновлено 5 серпня, 20:20
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Еколог виступає категорично проти відновлення Каховської ГЕС після того, як її зруйнували окупанти.
Каховська ГЕС
Екологи проти відновлення Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти зруйнували Каховську дамбу. Однак екологи виступають проти її відновлення. Про це під час чату на Главреді заявив еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

Він переконаний, що Україні потрібно позбутися всіх дамб.

"Я, як еколог, категорично проти. Я вважаю, що Україна вже давно повинна була почати прибирати дамби. Багато гідростанцій, особливо на річках у Карпатах, давно пора закривати", - сказав Борейко.

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Еколог зазначив, що в Голландії, Німеччині та США з середини ХХ століття почала працювати програма дедамбізації.

"У багатьох країнах просто знімають греблі, вважаючи їх неефективними. Таким чином, вони звільняють величезні площі земель, які можна використовувати і в сільському господарстві, і лісом засадити, і під заповідні об'єкти спрямувати. В Америці зруйновано вже сотні дамб", - сказав Борейко.

Він додав, що в Україні водосховищами залито втричі більше родючих земель, ніж зрошується завдяки водосховищам.

"Як можна так нерозважливо, не економічно, не по-хазяйськи ставитися до своїх земельних ресурсів! Зрозуміло, що за радянської влади про це не думали, але є ж чіткі розрахунки, які показують, чи варта шкурка вичинки: залили 1 млн з гаком га, а зросили близько 300-400 тисяч га - цифри взагалі непорівнянні", - пояснив він.

Хто такий Володимир Борейко

Володимир Борейко - український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля.

Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації - перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Первоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, - боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні - вовків.

Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку.

Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Підрив дамби Каховської ГЕС - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок внутрішнього вибуху машинного залу 6 червня 2023 року Каховська ГЕС була повністю зруйнована і не підлягає відновленню, повідомили у пресслужбі Укргідроенерго.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдавши значної шкоди Україні та її народу. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив про оцінку збитків, яка становить 2,5 мільярда євро. Укргідроенерго планує подати позов до міжнародного арбітражного суду і вже надіслало Росії претензію з вимогою компенсації протягом півроку.

Еколог і директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко зазначив, що міжнародний досвід, зокрема Голландії, Німеччини та США, показує ефективність програм дедамбізації. Територію Каховської ГЕС можна використовувати для сільського господарства, лісонасаджень і заповідних зон.

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війна в Україні вторгнення Росії Володимир Борейко Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
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