'Піде зворотний процес': еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

Еколог зазначив, що внаслідок підвищення рівня води в Чорному морі з'явились рідкісні види живих організмів, які не зустрічались в акваторії 20-30 років.

https://glavred.net/ukraine/poydet-obratnyy-process-ekolog-nazval-neozhidannye-posledstviya-podryva-kahovskoy-ges-10585766.html Посилання скопійоване

Екологія Чорного моря зазнала цікавих змін / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції російськими окупантами може позитивно вплинути на екологію Чорного моря. Про це під час чату на Главреді заявив еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

За його словами, через нестачу стоку відбувається процес засолення Чорного моря.

"Тому, коли Дніпро буде звільнений від водосховищ, море буде менше засолюватися, і, можливо, піде зворотний процес", - зазначив еколог. відео дня

Борейко наголосив, що таким чином можна повернутись до оптимальних природних умов екології.

Експерт навів у приклад дослідження гідробіологів, які показали, що з підвищенням рівня води в морі з'явилися рідкісні краби, мідії та інші організми, які не зустрічалися там вже 20-30 років. На його думку, це сталося завдяки зміні солоності води.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Підрив дамби Каховської ГЕС - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок внутрішнього вибуху машинного залу 6 червня 2023 року Каховська ГЕС була повністю зруйнована і не підлягає відновленню, повідомили в пресслужбі Укргідроенерго.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдавши значної шкоди Україні та її народу. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив про оцінку збитків, яка становить 2,5 мільярда євро. Укргідроенерго планує подати позов до міжнародного арбітражного суду і вже надіслало Росії претензію з вимогою компенсації протягом півроку.

Еколог і директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко зазначив, що міжнародний досвід, зокрема Голландії, Німеччини та США, показує ефективність програм дедамбізації. Територію Каховської ГЕС можна використовувати для сільського господарства, лісонасаджень і заповідних зон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред