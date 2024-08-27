Загроза руйнування греблі ракетами: киянам розкрили найгірший сценарій для ГЕС

Сама гребля ГЕС не може бути знищена повністю, пояснив учений Євген Хлобистов.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-razrusheniya-plotiny-raketami-kievlyanam-raskryli-hudshiy-scenariy-dlya-ges-10591769.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/Ukrhydroenergo, Pixabay

Зруйнувати греблю Київської гідроелектростанції за допомогою ракет практично неможливо, заявив декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов.

"Тобто потрібна така кількість прямих влучань у греблі Київської гідростанції, що це вже в області фантастики. Тому ми не очікуємо жодних катастроф із цього приводу", - наголосив він ефірі Radio NV.

При цьому експерт говорить про те, що навіть пошкодження ГЕС не загрожує Києву важкими наслідками, оскільки придатність Київського водосховища на сьогодні не настільки низька, щоб це була катастрофа для всього міста Києва.

відео дня

"З урахуванням того, що сама гребля не може бути знищена повністю. <...> Ми говоритимемо про певне підтоплення території Києва, але воно не матиме жодної катастрофи чи карколомного значення", - пояснив співрозмовник.

Водночас, прогнозуючи найгірший сценарій для Київської ГЕС, він зазначив, що мова може йти про тимчасовий вихід її з ладу та відсутність генерування електроенергії.

"І тоді ми знову опиняємося в певному дефіциті, особливо це стосується киян. Тобто нам буде важкувато", - додав Хлобистов.

Що відомо про Київську ГЕС Київська гідроелектростанція - гідроелектростанція на річці Дніпро у Вишгороді, Київська область, повідомляє Вікіпедія. Гребля завдовжки 288 м створює Київське водосховище з метою виробництва гідроелектроенергії та судноплавства за допомогою шлюзу на греблі. Перший з 20 генераторів електростанції був введений в експлуатацію в 1964 році, а останній - в 1968 році. Разом з Київською гідроакумулюючою електростанцією вона створює гідроенергетичний комплекс. Експлуатується компанією "Укргідроенерго".

Удари по Київській ГЕС - останні новини за темою

Раніше експерт прокоментував удари по Київській ГЕС і пояснив, чи є загроза підтоплення Києва. Пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в мережі, не виключає Олег Попенко.

Нагадаємо, у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕС. За словами Руслана Кравченка, проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється за відсутності нових атак РФ.

Як повідомлялося раніше, Київська ГЕС стала одним з атакованих російськими окупантами вранці 26 серпня енергооб'єктів, кілька телеграм-каналів розмістили відео з нібито вибухами на дамбі.

/ Инфографика Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред