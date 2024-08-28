Загроза прориву Київської ГЕС і підтоплення: в "Укргідроенерго" дали відповідь

На сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень

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В "Укргідроенерго" дали відповідь про загроси ГЕС / Колаж: Главред, фото wikimedia.org, фото Фейсбук

Під час масованого обстрілу 26 серпня російські окупанти атакували Київську ГЕС у Вишгороді, росіяни намагалися зруйнувати ГЕС різними типами ракет і безпілотників, унаслідок атаки є влучання й руйнування.

Не секрет, що пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в мережі під час пікових навантажень, і це може привести до погодинних відключень у достроковій перспективі.

Однак поки що, на щастя, загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень території не буде. Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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Що відомо про Київську ГЕС Київська гідроелектростанція - гідроелектростанція на річці Дніпро у Вишгороді, Київська область, повідомляє Вікіпедія. Гребля завдовжки 288 м створює Київське водосховище з метою виробництва гідроелектроенергії та судноплавства за допомогою шлюзу на греблі. Перший з 20 генераторів електростанції був введений в експлуатацію в 1964 році, а останній - в 1968 році. Разом з Київською гідроакумулюючою електростанцією вона створює гідроенергетичний комплекс. Експлуатується компанією "Укргідроенерго".

"На сьогодні йде розбір завалів після ракетного удару, ми не можемо поки оцінити усі технічні наслідки, що ми втратили і який потрібен термін відновлення. Але загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень не може бути", - зазначив він.

Також повідомляється, що під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав.

На сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень. По станціям Укргідроенерго з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів. Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення.

"Ключове завдання компанії до початку осінньо-зимового періоду максимально відновити втрачені потужності. Однак відновлення наразі вимагає як фінансового і людського ресурсу, так і часу, оскільки на станціях компанії обладнання нелінійне і потребує тривалого часу для виготовлення.

Укргідроенерго втратило більше 40% генерації. Проте гідрогенерація продовжує забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями на скільки наразі це можливо", - йдеться в заяві.

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