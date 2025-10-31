Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у Торському

Що відомо:
- Літнє подружжя пішки подолало 16 км з Торського до Лимана
- Через обстріли вони три дні не їли
- Будинок подружжя повністю згорів
Літнє подружжя з Донеччини змушене було пішки долати 16 кілометрів з фронтового Торського до Лимана, щоб врятуватися від обстрілів. На дорогу вони витратили близько п'яти годин, причому жінка йшла босоніж. Про це повідомила Національна поліція України.
Чоловік і дружина три дні не мали змоги поїсти, а їхній будинок повністю згорів під час обстрілів. Пенсіонери ледь встигли вибігти з погребу, де ховалися під час бомбардувань.
"Ховались у погребі, бо бомбили. Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман", - розповів чоловік.
Вони вийшли з Торського о 9-й годині ранку та дійшли до Лимана близько 14:00. Пенсіонери йшли, тримаючись за велосипед.
Через натирання ніг чоботами жінка була змушена йти босоніж. Під час дороги до Лимана жінці стало погано і подружжя змушене було зупинитися ненадовго у людей.
Згодом "Білі янголи" доставили подружжя до безпечної локації. Окрім літньої пари, поліція допомогла евакуювати ще трьох людей. Одна з них розповіла про жахи щоденних обстрілів.
"Все вибухає, все горить, дуже страшно. Три дрони прилетіло в будинок сусіда - згорів. У моєму дах пошкоджений, вікон немає", - поділилася мешканка приватного сектору.
Наразі врятованих доставили до безпечного місця, де на них чекали представники загону швидкого реагування "Червоний хрест". Там їм нададуть допомогу та організують подальший переїзд до рідних у інших регіонах України.
Дивіться відео евакуації подружжя, яке вийшло з Торського:
Нагадаємо, 24 червня у Білгород-Дністровському окупанти завдали балістичного удару по ліцею, внаслідок чого загинули троє людей, постраждали ще 14 осіб. 16-річний школяр Марк врятував друга, витягнувши його з-під завалів.
Також вранці 22 жовтня російські безпілотники вдарили по дитячому садку в Харкові, де перебували 48 дітей. Рятувальники ДСНС, серед яких був 67-річний генерал-майор Олександр Волобуєв, героїчно винесли малюків із палаючої будівлі, ризикуючи власним життям через загрозу повторного удару.
Як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Луганську місцева мешканка влаштувала словесну перепалку з російськими окупантами і нагадала їм, що місто завжди було українським. Військові пригрозили їй доносом та ув’язненням, але жінка рішуче відповіла: "Котіться разом із російським кораблем".
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
