Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у Торському

Руслана Заклінська
31 жовтня 2025, 01:05
Втративши будинок через обстріли, пенсіонери пройшли пішки 16 кілометрів до Лимана.
Літнє подружжя врятувалося з Торського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео НПУ

Що відомо:

  • Літнє подружжя пішки подолало 16 км з Торського до Лимана
  • Через обстріли вони три дні не їли
  • Будинок подружжя повністю згорів

Літнє подружжя з Донеччини змушене було пішки долати 16 кілометрів з фронтового Торського до Лимана, щоб врятуватися від обстрілів. На дорогу вони витратили близько п'яти годин, причому жінка йшла босоніж. Про це повідомила Національна поліція України.

Чоловік і дружина три дні не мали змоги поїсти, а їхній будинок повністю згорів під час обстрілів. Пенсіонери ледь встигли вибігти з погребу, де ховалися під час бомбардувань.

відео дня

"Ховались у погребі, бо бомбили. Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман", - розповів чоловік.

Вони вийшли з Торського о 9-й годині ранку та дійшли до Лимана близько 14:00. Пенсіонери йшли, тримаючись за велосипед.

Через натирання ніг чоботами жінка була змушена йти босоніж. Під час дороги до Лимана жінці стало погано і подружжя змушене було зупинитися ненадовго у людей.

Згодом "Білі янголи" доставили подружжя до безпечної локації. Окрім літньої пари, поліція допомогла евакуювати ще трьох людей. Одна з них розповіла про жахи щоденних обстрілів.

"Все вибухає, все горить, дуже страшно. Три дрони прилетіло в будинок сусіда - згорів. У моєму дах пошкоджений, вікон немає", - поділилася мешканка приватного сектору.

Наразі врятованих доставили до безпечного місця, де на них чекали представники загону швидкого реагування "Червоний хрест". Там їм нададуть допомогу та організують подальший переїзд до рідних у інших регіонах України.

Дивіться відео евакуації подружжя, яке вийшло з Торського:

Нагадаємо, 24 червня у Білгород-Дністровському окупанти завдали балістичного удару по ліцею, внаслідок чого загинули троє людей, постраждали ще 14 осіб. 16-річний школяр Марк врятував друга, витягнувши його з-під завалів.

Також вранці 22 жовтня російські безпілотники вдарили по дитячому садку в Харкові, де перебували 48 дітей. Рятувальники ДСНС, серед яких був 67-річний генерал-майор Олександр Волобуєв, героїчно винесли малюків із палаючої будівлі, ризикуючи власним життям через загрозу повторного удару.

Як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Луганську місцева мешканка влаштувала словесну перепалку з російськими окупантами і нагадала їм, що місто завжди було українським. Військові пригрозили їй доносом та ув’язненням, але жінка рішуче відповіла: "Котіться разом із російським кораблем".

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

війна в Україні Лиман новини України війна Росії та України
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

