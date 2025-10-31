Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у Торському

Втративши будинок через обстріли, пенсіонери пройшли пішки 16 кілометрів до Лимана.

Літнє подружжя врятувалося з Торського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео НПУ

Що відомо:

Літнє подружжя пішки подолало 16 км з Торського до Лимана

Через обстріли вони три дні не їли

Будинок подружжя повністю згорів

Літнє подружжя з Донеччини змушене було пішки долати 16 кілометрів з фронтового Торського до Лимана, щоб врятуватися від обстрілів. На дорогу вони витратили близько п'яти годин, причому жінка йшла босоніж. Про це повідомила Національна поліція України.

Чоловік і дружина три дні не мали змоги поїсти, а їхній будинок повністю згорів під час обстрілів. Пенсіонери ледь встигли вибігти з погребу, де ховалися під час бомбардувань.

"Ховались у погребі, бо бомбили. Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман", - розповів чоловік.

Вони вийшли з Торського о 9-й годині ранку та дійшли до Лимана близько 14:00. Пенсіонери йшли, тримаючись за велосипед.

Через натирання ніг чоботами жінка була змушена йти босоніж. Під час дороги до Лимана жінці стало погано і подружжя змушене було зупинитися ненадовго у людей.

Згодом "Білі янголи" доставили подружжя до безпечної локації. Окрім літньої пари, поліція допомогла евакуювати ще трьох людей. Одна з них розповіла про жахи щоденних обстрілів.

"Все вибухає, все горить, дуже страшно. Три дрони прилетіло в будинок сусіда - згорів. У моєму дах пошкоджений, вікон немає", - поділилася мешканка приватного сектору.

Наразі врятованих доставили до безпечного місця, де на них чекали представники загону швидкого реагування "Червоний хрест". Там їм нададуть допомогу та організують подальший переїзд до рідних у інших регіонах України.

Дивіться відео евакуації подружжя, яке вийшло з Торського:

