"Потрібно діяти, поки тил працює": звільнити Крим важко, але реально - ізраїльський офіцер

Крим можна звільнити зокрема і військовим шляхом / Фото УНІАН, pixabay.com

Звільнити від російських окупантів півострів Крим можна як військовим, так і дипломатичним шляхом. Це цілком реальне завдання. Саме тому всі 8 років після анексії Крим не виключався з майбутнього концепту України.

Таку думку озвучив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін в інтерв'ю Радіо НВ.

"Звільнити Крим можна, це реально. Не можна говорити, що Крим втрачено назавжди. Я і про військовий, і про дипломатичний (шлях) - і там, і там можливо. Українські ешелони влади - не ідіоти. Чому Крим всі вісім років не виключали і не виключають зараз, наприклад, з майбутнього концепту України? Тому що це реальність, це можливо", – вважає Левін.

За його словами, Крим можна звільнити зокрема і військовим шляхом.

"Чи складно це? Звичайно, складно, як і будь-які військові дії, навіть успішні", - додав Левін.

За словами військового аналітика, в Росії відмінно розуміють, що програють війну в Україні. Тому РФ все частіше починає говорити про переговори. Таким чином, країна-агресорка може отримати якісь успіхи і представити їх для російської публіки як перемоги. Водночас Україна прекрасно розуміє, що цього робити не можна.

"Пауза не потрібна, тому що Україна має тил в особі всієї Європи та в особі США. Потрібно діяти, поки цей тил працює, забезпечує, підтримує", - зазначив Левін.

"Поки вдається контратакувати, поки вдається вбивати, потрібно діяти, а сідати за стіл переговорів лише тоді, коли в України буде більше козирів, ніж у Росії, які будуть зароблені на полі бою", – підкреслив експерт.

Звільнення Криму

24 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні Сили України повинні щонайменше зайти на територію Криму.

Тим часом НАТО заявили, що армії України вдалося переломити хід подій у війні з Росією. Тепер дебатів щодо питань окупованих територій немає. У блоці безпеки Заходу вважають, що у Києва з часом з'являться можливості для повернення захоплених Криму і Донбасу.

У свою чергу, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Києва. Він стверджує, що Крим у складі Української держави - це, мовляв, образа Росії та нібито загроза її територіальній цілісності. Чиновник загрожує Україні, мовляв, "повноцінною війною".

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