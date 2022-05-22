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Україна знищить Кримський міст, якщо буде операція щодо Криму - Загородній

22 травня 2022, 05:40

Руйнування Кримського мосту буде обґрунтовано постачанням його шляхом озброєнь військам Росії, сказав Тарас Загородній.

Кримський міст Загородній
Якщо Україна піде звільняти Крим, Кримський міст зруйнують, оскільки шляхом естакади йтиме перекидання озброєнь армії противника - Загородній / Колаж Reuters, УНІАН

Якщо Україна проводитиме операцію щодо витіснення військ Росії з окупованої автономної республіки Крим, Кримський міст, ймовірно, знищать, оскільки шляхом естакади йтимуть озброєння російському угрупованню. Однак наразі немає жодного сенсу наносити по ньому удар. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може бути зруйновано Кримський міст під час війни Росії проти України, і чи доцільно його знищувати, сказав, що це залежить від того, чи проводитиме Київ операцію щодо Криму. Якщо вона відбудеться, естакаду знищать, тому що нею йтимуть постачання озброєнь противнику.читайте такожКримський міст приречений: російський геоеколог дав пораду артилеристам України

"Якщо буде операція з видавлювання росіян з Криму, то, швидше за все, Кримський міст буде знищено, тому що цим шляхом надходитимуть озброєння", - зазначив експерт.

Також він додав, що наразі розтрощувати міст немає великої необхідності.

"Наразі великої необхідності в його знищенні я не бачу", - підкреслив Тарас Загородній.

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Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у квітні заявив, що Україна готова нанести удар по Кримському мосту. Причиною тому є використання естакади для перекидання противником підкріплення своїм військам.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - уточнив Данілов.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь вибухнув заявою про те, що слова Данілова про готовність України вдарити по Кримському мосту, мовляв, є "анонсом терористичного акту". Мовляв, Москва збирається провести "правову перевірку" для "подальшого покарання".

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Тарас Загородній Кримський міст війна Росії та України
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