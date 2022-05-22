Україна знищить Кримський міст, якщо буде операція щодо Криму - Загородній

Якщо Україна піде звільняти Крим, Кримський міст зруйнують, оскільки шляхом естакади йтиме перекидання озброєнь армії противника - Загородній / Колаж Reuters, УНІАН

Якщо Україна проводитиме операцію щодо витіснення військ Росії з окупованої автономної республіки Крим, Кримський міст, ймовірно, знищать, оскільки шляхом естакади йтимуть озброєння російському угрупованню. Однак наразі немає жодного сенсу наносити по ньому удар. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може бути зруйновано Кримський міст під час війни Росії проти України, і чи доцільно його знищувати, сказав, що це залежить від того, чи проводитиме Київ операцію щодо Криму. Якщо вона відбудеться, естакаду знищать, тому що нею йтимуть постачання озброєнь противнику.читайте такожКримський міст приречений: російський геоеколог дав пораду артилеристам України

"Якщо буде операція з видавлювання росіян з Криму, то, швидше за все, Кримський міст буде знищено, тому що цим шляхом надходитимуть озброєння", - зазначив експерт.

Також він додав, що наразі розтрощувати міст немає великої необхідності.

"Наразі великої необхідності в його знищенні я не бачу", - підкреслив Тарас Загородній.

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Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у квітні заявив, що Україна готова нанести удар по Кримському мосту. Причиною тому є використання естакади для перекидання противником підкріплення своїм військам.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - уточнив Данілов.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь вибухнув заявою про те, що слова Данілова про готовність України вдарити по Кримському мосту, мовляв, є "анонсом терористичного акту". Мовляв, Москва збирається провести "правову перевірку" для "подальшого покарання".

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