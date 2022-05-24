"Привід для початку повноцінної війни": Медведєв вибухнув погрозами Україні через Крим

Медведєв назвав повернення окупованого Криму Україні "національною зрадою" / Reuters

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозою на адресу Києва. Він стверджує, що Крим у складі української держави - це, мовляв, образа Росії і нібито загроза її територіальній цілісності. Чиновник загрожує Україні, мовляв, "повноцінною війною".

Як повідомляє ТАСС, російський чиновник назвав, мовляв,"прямим хамством на адресу Росії" плани України щодо повернення захопленого Криму. За його словами, півострів Москва нібито не збирається віддавати, оскільки це стане "національною зрадою".

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"Повна автономія Криму у складі України - це й зовсім пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальній цілісності і привід для початку повноцінної війни. У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка б погодилася навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Повернення Криму до складу України

У НАТО заявили, що армії України вдалося переломити хід подій у війні з Росією. Наразі дебатів з питань окупованих територій немає. У блоці безпеки Заходу вважають, що у Києва з часом з'являться можливості щодо повернення захоплених Криму і Донбасу.

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Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що війна Росії проти України закінчиться поверненням всіх українських територій. За його словами, українські сили як мінімум до кінця поточного року повинні зайти до Криму.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що якщо Україна проводитиме операцію зі звільнення Криму, Кримський міст, ймовірно, буде знищено, оскільки естакадою йтиме постачання російських військ. Наразі немає сенсу наносити удари по мосту.

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