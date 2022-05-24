Україна повинна бути у Криму вже до кінця року - ГУР

Збройні сили України проведуть роботу з повернення Криму - розвідка / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У інтерв'ю Українській правді він сказав про те, що розв'язана Росією війна проти України завершиться деокупацією всіх окупованих територій, включаючи автономну республіку Крим.

читайте такожУкраїна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - Загородній"Вона закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій. До кінця року ми повинні як мінімум зайти на територію Криму", - підкреслив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше в Північноатлантичному альянсі заявили, що Україна зуміла переломити хід подій на свою користь. Відтепер дебатів щодо окупованих територій немає. Як вважають у колективному блоці безпеки Заходу, Київ може відвоювати і Крим, і Донбас, однак на це потрібен час.

Контрнаступ армії України

Спікер Банкової Олексій Арестович прогнозує, що армія України може піти в контрнаступ орієнтовно в середині літа, коли важка зброя Заходу надійде в достатніх обсягах. Постачання очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська Росії не зможуть наступати в наступному місяці, оскільки у них немає достатніх резервів. На його думку, Україна може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Ситуація залежатиме від постачань зброї із Заходу.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові будуть піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань важкої зброї. Слід ліквідувати перевагу Росії в озброєннях. Українська армія має намір звільнити східні і південні регіони.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Україна здасть і Крим, і Донбас

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