Путін очікував, що Зеленський здасть Крим та Донбас: Маломуж назвав сценарії атаки Росії на Україну

Путін вважав, що Зеленський погодиться на визнання Криму "територією РФ" та автономії Донбасу – Маломуж / Офіс президента, Reuters

Приводом для війни Росії проти України стала нездатність Володимира Путіна диктувати свої умови Києву. Він припускав, що Володимир Зеленський буде нібито слабким президентом, який визнає захоплений Крим російським, а щодо Донбасу погодиться на контрольовану Москвою автономію. У Путіна було декілька сценаріїв щодо України - політичний, економічний і зміна влади за рахунок російських ресурсів. Війна розглядалася як крайній варіант, Путін сумнівався до останніх тижнів. Від наступу 16 лютого його відрадили, проте пізніше "яструби" переконали главу РФ у тому, що, мовляв, за 3 дні російські війська захоплять обласні центри, а за 2 тижні контролюватимуть всю Україну. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що після приходу до влади Джо Байдена у США, а Володимира Зеленського – в Україні, Путін побачив можливість для посилення своїх позиції. Згідно з його очікуваннями, американський глава держави не зможе контролювати Київ безпосередньо, а Зеленський погодиться на умови щодо Криму та Донбасу. Однак план провалився.

читайте такожПутін не вірив, що Захід надасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз Росії від Києва та США"Коли у США прийшов новий президент, Путін побачив, що він не може контролювати Україну прямо. Він припускав, що Зеленський буде контрольований слабкий президент, що він у цій ситуації нав'яже свою позицію, буде визнання Криму, а щодо Донбасу буде гібридна ситуація – автономія в межах України, контрольована Російською Федерацією. Не вийшло так", - зазначив Маломуж.

За словами генерала, Путін мав у своєму розпорядженні декілька сценаріїв - політичних, економічних і зміни влади за рахунок своїх ресурсів: "економічних, політичних і агентурних".

Як стверджує колишній глава СЗР, повномасштабна війна була крайнім варіантом дій Кремля. Путін до останніх тижнів сумнівався в сценарії з бойовими діями. Перший формат наступу міг бути реалізований 16 лютого, але тоді його відрадили. Однак "яструби" в оточенні російського президента заявили, що невійськовий шлях буде довгим. Обласні центри, як вважали вони, можна було захопити нібито за 3 дні, а взяти під контроль всю Україну – за два тижні.

"Війна була як крайній варіант. Ще до останніх тижнів він сумнівався, чи розпочати війну. Перший формат був - 16 лютого почати наступ. Але сили, які його орієнтували на інший шлях, невійськовий, відтягнули цей процес. Але "яструби" перемогли, за декілька днів переконали – ні, цей процес буде довгим, без гарантій, а війна зі слабкою Україною забезпечить швидкий ефект. Протягом трьох днів оволодіємо обласними центрами, за два тижні контролюватимемо Україну", - сказав Маломуж.читайте такожНа Заході не доб'ються капітуляції України перед Путіним: Росія повинна відповісти за все - Дуда

Також колишній глава української зовнішньої розвідки додав, що були у РФ і ті, які попереджали Путіна про крах в результаті нападу на Україну.

"Прямо зверталися і неофіційно, і через засоби масової інформації, де прямо відзначали: квитки на війну – це кінець Росії і тобі, Путін", - підкреслив Микола Маломуж.

Ситуація на Донбасі

Радник Офісу президента Олексій Арестович 24 травня заявив, що російська армія намагається оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області і влаштувати там "другий Маріуполь".

"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом та Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути - від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ та Сєвєродонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони наразі вирішують. Завдання - зробити "новий Маріуполь", - пояснив ситуацію чиновник у розмові з Марком Фейгіним на YouTube-каналі Фейгін Live.

За його словами, там у ворожих військ серйозна перевага з артилерії і авіації. Армії України на цьому напрямку дуже складно. Але в самих Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація залишається керованою.

"Безперервні удари артилерією і авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага щодо артилерії, щодо авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ та Сєвєродонецьк, там ситуація керована", - підкреслив Олексій Арестович.

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Контрнаступ армії України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть піти в контрнаступ на захоплені військами РФ позиції орієнтовно в середині літа, коли важке озброєння від Заходу надійде в потрібних обсягах. Постачання зброї очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що російська окупаційна армія в наступному місяці наступати не зможе – у неї немає достатніх резервів. На його думку, Україна може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань зброї із Заходу.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що армія України буде готова піти в контрнаступ, однак українські війська терміново потребують постачання важкої зброї. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у озброєннях. Українські військові підрозділи збираються в найближчі місяці звільнити східні і південні регіони.

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