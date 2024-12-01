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У грудні всі українці можуть отримати по 1000 гривень: що потрібно зробити

Марія Николишин
1 грудня 2024, 22:20
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Як подати заявку на отримання 1000 гривень у "Дії".
У грудні всі українці можуть отримати по 1000 гривень: що потрібно зробити
1000 гривень "від Зеленського" / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка"
  • Оформити виплати можна через "Дію", "Укрпошту" чи банки-партнери
  • Використати кошти потрібно до кінця наступного року

З 1 грудня в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в межах якої громадяни можуть отримати тисячу гривень. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, оформити виплати можна через "Дію", "Укрпошту" чи банки-партнери.

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"Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також Зимову єПідтримку можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню", - наголосив Шмигаль.

Допомогу можна оформити з грудня 2024 року до лютого 2025 року, а використати кошти — до кінця наступного року.

Щоб подати заявку у "Дії" потрібно:

  • Обрати розділ "Сервіси", потім — "Національний кеш бек" і послугу "Зимова єПідтримка".
  • Вказати, для кого призначена виплата (для себе чи дитини).
  • Обрати існуючий спеціальний рахунок або відкрити новий.
  • Надіслати заяву, перевіривши правильність даних.
  • Кошти зараховуються протягом 10 днів.

Офлайн, через "Укрпошту" допомогу зможуть отримати:

  • Пенсіонери 60+ років, які отримують виплати через "Укрпошту".
  • Люди з інвалідністю 1 та 2 груп.
  • Особи, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту".

Офлайн виплати через банки-партнери стартують з 10 грудня.

Виплати для Українців - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 грудня 2024 року в Україні стартує нова програма державної допомоги, у межах якої кожен українець отримає по 1000 гривень на віртуальну картку через застосунок "Дія". Отримати кошти зможе кожен, незалежно від віку та статусу.

Також відомо, що ЮНІСЕФ продовжує надавати екстрену грошову допомогу сім'ям з дітьми, які переїхали з небезпечних районів у більш спокійні місця, де була оголошена обов'язкова евакуація. Зокрема, сімʼї можуть отримати виплати у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини (максимум 5 осіб, серед яких до 2 дорослих).

Крім того, Кабінет Міністрів ініціював підвищення виплат родинам цивільних, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Родинам загиблих військових пропонують виплачувати 15 млн грн.

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Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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