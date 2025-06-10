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Нові санкції проти РФ: Зеленський розкрив умову Заходу щодо мобілізації

Олексій Тесля
10 червня 2025, 13:31
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Українська влада надала можливість добровільної служби для громадян 18-24 років за контрактом.
Нові санкції проти РФ: Зеленський розкрив умову Заходу щодо мобілізації
Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Зеленського:

  • Українська армія здатна поповнювати лави на 27 тисяч осіб на місяць
  • Росія залучає 40-50 тисяч новобранців на місяць
  • Захід наполягає на мобілізації в Україні 18-річних

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мобілізація - це складне питання в будь-якій війні, і Україна не є винятком.

Він наголосив в інтерв'ю Válasz Online, що українська армія здатна поповнювати лави на 27 тисяч осіб на місяць, тоді як Росія залучає 40-50 тисяч, пояснюючи це великими втратами серед російських військ.

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Зеленський вказав, що Україна проводить мобілізацію завдяки воєнному стану і наголосив, що ніхто не має такого досвіду в протистоянні Росії, як українська сторона.

Питання санкцій і мобілізації в Україні з 18 років

Говорячи про пропозиції ввести мобілізацію з 18 років, президент заявив, що не підтримує такий захід. За його словами, успіх військової операції залежить не стільки від чисельності військ, скільки від зброї, технологій, фінансів і тиску на противника. Він додав, що санкції мають стосуватися коштів, якими фінансується війна з боку Росії.

Нові санкції проти РФ: Зеленський розкрив умову Заходу щодо мобілізації
/ Главред

Також Зеленський зазначив, що західні країни пояснюють свою нерішучість у введенні санкцій тим, що Україна не залучає до служби молодих людей від 18 років. Він підкреслив, що українська влада надала можливість добровільної служби для громадян 18-24 років за контрактом, якщо це важливо для міжнародних партнерів. Водночас президент зазначив, що багато українських бійців воюють на фронті, не маючи необхідного озброєння.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дасть змогу громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни України, які виїхали за кордон, все ще залишаються під дією українського законодавства про мобілізацію.

Напередодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційний запит від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих категорій медичних працівників.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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мобілізація Володимир Зеленський санкції проти Росії війна Росії та України
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