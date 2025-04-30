Для частини українців можуть скасувати бронювання - списки вже формуються

В МОЗ оголосили про проведення консультацій та формування списків фахівців, які підлягають розбронюванню на вимогу Міноборони та Медичних сил ЗСУ.

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Для частини українців можуть скасувати бронювання / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

МОЗ отримало запит на розбронювання фахівців певних категорій

Проводяться консультації для формування списків медпрацівників для розбронювання

Міністерство охорони здоров’я України отримало офіційний запит від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих категорій медичних працівників. Наразі формуються відповідні списки фахівців. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві також зазначили, що в рамках наради з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка одним із головних питань стало саме розбронювання медиків.

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У МОЗ нагадали, що на початку року Уряд ухвалив рішення про 100% бронювання медичних працівників, які працюють у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, громадського здоров’я, установах судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, а також центрах крові, за умови, що це їхнє основне місце роботи.

Водночас, для покриття кадрових потреб Збройних сил та оборонного сектору розроблено механізм розбронювання окремих фахівців, у яких наразі є необхідність.

"Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання", - йдеться у повідомленні.

Що потрібно для бронювання від мобілізації / Інфографіка: Главред

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На тлі значних втрат і нестачі особового складу Україна змушена шукати нові ресурси для мобілізації. Як наголосила народна депутатка Ніна Южаніна, ситуація є критичною й потребує рішучих заходів на рівні держави.

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Хто такий Віктор Ляшко? Віктор Ляшко — український лікар. Міністр охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Головний державний санітарний лікар України. Входить до Поважної ради Громадської ініціативи "Орден святого Пантелеймона" та до складу Української наглядової ради Superhumans Center - всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, пише Вікіпедія.

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