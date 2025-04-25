Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відомий музикант зізнався, де служить після добровільної мобілізації

Анна Підгорна
25 квітня 2025, 00:10
270
Міша Крупін отримав розподіл після півтора місяця базової військової підготовки.
Міша Крупин
Міша Крупін новини - де служить артист / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Коротко:

  • З лютого 2025 року Крупін - військовий ЗСУ
  • У недавньому інтерв'ю він розповів, у якому батальйоні служить

Український артист Міша Крупін у лютому 2025 року вступив до ЗСУ - присягу він склав у річницю початку повномасштабної війни в Україні. У війська він пішов добровольцем, і чекав цілих півроку для проходження базової військової підготовки.

Наразі БВП завершено, і артист приступив до виконання бойових завдань. В інтерв'ю для Нашого Радіо Крупін розповів, де саме він служить тепер.

відео дня

Міша Крупін став частиною Сил безпілотних систем ЗСУ - завдання музикант виконує у складі 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд". Щоправда, свої обов'язки він розкривати публічно не став.

Міша Крупин
Міша Крупін новини - де служить артист / instagram.com/nasheradioua

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як кар'єра Олени Кравець вплинула на життя її старшої доньки. Марія Кравець поділилася спогадами про своє дитинство "дитини знімального майданчика".

Також українська співачка і музична продюсерка Наталія Могилевська зізналася, як виховує доньок. Артистка розкрила свої табу і принципи.

Читайте також:

Хто такий Міша Крупін?

Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Харкові прогриміли вибухи: місто атакували "Шахеди", на місці прильотів пожежі

У Харкові прогриміли вибухи: місто атакували "Шахеди", на місці прильотів пожежі

00:43Війна
"Ми показали їм фінішну пряму": у Трампа назвали умову завершення війни

"Ми показали їм фінішну пряму": у Трампа назвали умову завершення війни

23:58Війна
Путін наступатиме по всьому фронту: Кремль готує нові "умови миру"

Путін наступатиме по всьому фронту: Кремль готує нові "умови миру"

23:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розсекречено другу назву Дніпра: історик розповів, як річка називалась спочатку

Розсекречено другу назву Дніпра: історик розповів, як річка називалась спочатку

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

В РФ заявили про готовність застосувати ядерну зброю: що придумали у Москві

В РФ заявили про готовність застосувати ядерну зброю: що придумали у Москві

Останні новини

00:43

У Харкові прогриміли вибухи: місто атакували "Шахеди", на місці прильотів пожежі

00:10

Відомий музикант зізнався, де служить після добровільної мобілізації

24 квітня, четвер
23:58

"Ми показали їм фінішну пряму": у Трампа назвали умову завершення війни

23:20

"Купаюся в любові": Злата Огнєвіч поділилася деталями особистого життя

23:06

Путін наступатиме по всьому фронту: Кремль готує нові "умови миру"

Ціна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – ЗагороднійЦіна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – Загородній
22:18

Територіальні поступки, Крим і Путін: Трамп зробив низку резонансних заяв

22:13

Масований удар по Україні та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

21:58

"Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

21:39

Набрала 30 кг і провали в пам'яті: у РФ згадали про путіністку Едіту П'єху

Реклама
21:34

Росія вдарила по Києву ракетами із КНДР: Зеленський назвав нові деталі обстрілу

21:19

Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни

21:14

Підтримала траур: реакція Софії Ротару на ракетний обстріл Києва 24 квітняФото

21:03

У Третій штурмовій зробили заяву щодо заморожування війни і розкрили плани Путіна

20:42

Чи можна заморожувати сирі яйця: відповідь знають одиниці

20:19

Секрет свіжих продуктів: як зберігати все правильноВідео

20:16

Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомоВідео

19:48

Чоловік поступився місцем в автобусі дідусеві – його наступні слова вразили всіх

19:47

У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

19:21

Швидко та без хімії: як назавжди видалити плями іржі з ванни

19:10

Трамп і Ко несуть солідарну з Путіним відповідальність за останні атаки по УкраїніПогляд

Реклама
19:00

"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

18:53

МЗС України спростувало оновлення українського паспорта зрадниці Лорак

18:39

Гороскоп на сьогодні 25 квітня: Близнюкам - прибуток, Скорпіонам - велика удача

18:33

Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні

18:21

В Росії згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ за 50 мільйонів доларів - ГУРВідео

18:14

Чому сняться померлі родичі - відповідь священникаВідео

18:03

Трампу передали новий документ щодо війни в Україні - ЗМІ розкрили його суть

18:02

"Горить усередині": у родині турецької зірки - співака Таркана сталося горе

17:33

Теоретичний іспит на мотоцикл: МВС оновило алгоритм отримання посвідчення

17:20

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаряФото

17:17

Кількість жертв удару по Києву різко зросла - під завалами досі можуть бути людиФото

17:14

Ціна на долар зростатиме, але повільно: МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу

17:12

Світла п'ятниця: 25 квітня потрібно зятю сходити до тещі в гості

17:11

Що означає дорожній знак з авто, плюсом та цифрою: нововведення для водіїв

16:39

"Володимире, давайте укладемо мир": Трамп різко відреагував на удари по Києву

16:39

"Є свої приколи": Анатолій Анатоліч розповів про затримку мовлення 3-річного сина

16:30

"Документ вже у Трампа": Зеленський заявив про долю окупованих територійФото

16:24

5 хвилин і готово: як видалити застарілий жир із витяжки на кухні

16:08

Тепер він по кишені усім: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

15:53

У Польщі заявили, що Україна має піти на поступки РФ, щоб досягти миру

Реклама
15:47

Серіал "Злі духи" від 2+2 вийде на Netflix

15:41

Очікується зниження цін на овочі: ЗМІ опублікували прогноз

15:30

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

15:30

Результат здивує: водіїв закликали натерти автомобіль маскою для волосся

15:22

76% від зарплати: у якому місті України найдорожча оренда квартир

15:05

Калібри стали небезпечніші: експерт попередив про нові загрози під час ударів РФ

14:52

Взвод із КНДР "покришили" в ближньому бою: спецзагін ЗСУ влаштував засідку на КурщиніВідео

14:46

Цинічна заява Захарової після обстрілів України: як РФ шукає винних у війні

14:41

Швидко стануть жовтими: 4 поширені продукти, які можуть зіпсувати зуби

14:34

"Не гідний": український співак висловився про переможців Нацвідбору

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти