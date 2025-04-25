Відомий музикант зізнався, де служить після добровільної мобілізації

Коротко:
- З лютого 2025 року Крупін - військовий ЗСУ
- У недавньому інтерв'ю він розповів, у якому батальйоні служить
Український артист Міша Крупін у лютому 2025 року вступив до ЗСУ - присягу він склав у річницю початку повномасштабної війни в Україні. У війська він пішов добровольцем, і чекав цілих півроку для проходження базової військової підготовки.
Наразі БВП завершено, і артист приступив до виконання бойових завдань. В інтерв'ю для Нашого Радіо Крупін розповів, де саме він служить тепер.
Міша Крупін став частиною Сил безпілотних систем ЗСУ - завдання музикант виконує у складі 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд". Щоправда, свої обов'язки він розкривати публічно не став.
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Хто такий Міша Крупін?
Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.
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