Контракт із ЗСУ після 60 років: у Раді висунули неочікувану пропозицію

Контрактники зможуть обіймати небойові посади.

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Контракт із ЗСУ після 60 років / колаж: Главред, фото: УНІАН

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У Раді зареєстрували новий законопроєкт

Він має дозволити чоловікам віком від 60 років укладати контракт із ЗСУ

Цю ініціативу підтримали 37 народних депутатів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України. Про це повідомив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі Українській правді.

Відомо, що ініціативу підтримали 37 народних депутатів.

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"З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитись до захисту України. Вони вмотивовані і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроєкт знімає ці обмеження", - пояснив Костенко.

Документ передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військово-лікарську комісію та отримають згоду командира частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу.

Контрактники зможуть обіймати небойові посади:

у рядовому, сержантському або старшинському складі;

у молодшому чи старшому офіцерському складі — за умови, що особа звільнилася з військової служби після 1 січня 2015 року.

Інші особливості контракту:

строк служби — 1 рік, з можливістю повторного укладання;

для офіцерів 60+ — обовʼязкове погодження кандидатури з Генштабом ЗСУ;

встановлюється випробувальний термін на 2 місяці. У разі його непроходження контракт розривається.

Наразі документ мають розглянути члени Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Після цього рішення щодо проєкту ухвалюватиметься в сесійній залі парламенту.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України офіційно запустило проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для громадян віком 18-24 роки, які бажають приєднатися до Сил оборони на рік.

Також відомо, що Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.

Крім того, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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