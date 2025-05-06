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Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації

Анна Косик
6 травня 2025, 18:45
292
Відтепер у реєстрах буде відображатися інформація про вручення повістки.
Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації
Відтепер в Україні буде діяти електронне ВЛК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Мельничук:

  • Положення щодо кінцевого строку подання документів для відстрочки оновлено
  • Оновлена процедура формування направлень на медогляд

6 травня Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відтепер передбачено відображення в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.

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Крім цього було уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації
Мобілізація / Інфографіка: Главред

Також було конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

"Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів", - додав Мельничук.

Представник уряду зазначив, що серед внесених змін і уточнення переліку документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані громадяни України, які виїхали за кордон, все ще залишаються під дією українського законодавства про мобілізацію.

Напередодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України отримало офіційний запит від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих категорій медичних працівників.

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Хто такий Тарас Мельничук?

Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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