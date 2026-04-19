"Дуже ганебний випадок": голова патрульної поліції України подав у відставку

Рішення було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які 18 квітня прибули на місце стрілянини в Києві, але втекли.

Голова патрульної поліції України подав у відставку

Коротко:

Євген Жуков прийняв рішення подати рапорт про звільнення

Жукову знайдуть іншу посаду

Голова патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку. Про це він повідомив під час прес-конференції.

"Я як бойовий офіцер прийняв рішення подати рапорт про звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", - сказав Жуков. відео дня

Він зазначив, що це рішення було прийнято після скандалу з патрульними поліцейськими, які 18 квітня прибули на місце стрілянини в Києві, але втекли.

"Вони погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники відповідатимуть за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками цих двох поліцейських", - підкреслив Жуков.

Голова Національної поліції України Іван Виговський заявив, що Жукову знайдуть іншу посаду.

"Можливо, вона буде пов'язана з наданням допомоги саме у зв'язку з війною", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 квітня в Києві вдень невідомий відкрив стрілянину по людях. Про це повідомила Національна поліція.

Під час затримання зловмисник був ліквідований. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, спецпідрозділ КОРД провів штурм магазину, де перебував нападник. Він тримав людей у заручниках і під час операції відкривав вогонь по правоохоронцям.

Пізніше в соцмережах опублікували відео, на якому патрульні, які прибули на виклик під час теракту, втекли, почувши звуки стрілянини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку патрульних під час теракту в Києві.

