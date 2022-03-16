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Зеленський попередив окупантів: РФ закінчить війну ганьбою, бідністю та ізоляцією

16 березня 2022, 02:24

Від дій російських громадян залежатиме подальший результат подій, упевнений глава держави.

Зеленський
Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії в Україні закінчиться ганьбою, бідністю і багаторічною ізоляцією.

"Громадяни Росії! Кожен з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії точно так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти", - заявив Зеленський в відеозверненні.

Він додав, що саме від дій російських громадян залежатиме подальший результат подій.

"Хочу прямо сказати всім чиновникам РФ. Всім, хто має відношення до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародне співтовариство позбавить вас всього. Всього, що ви заробили за довгі роки. Цим вже займаються", - сказав президент.

"Теж саме стосується системи пропаганди. Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви піддаєте себе набагато більшому ризику, ніж якщо просто підете, просто звільнитеся. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни за виправдання військових злочинів. Звільняти. Кілька місяців без роботи для вас точно будуть кращими, ніж все життя з міжнародним переслідуванням", - підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося про те, що російською армією, яка бере участь у військових діях на території України, втрачено до 40% підрозділів.

Окупанти несуть втрати і зупинені в усіх напрямках

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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